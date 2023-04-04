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Укрпочта запускает марку, посвященную "Калушам": как ее точно получить, пока не разобрали

Фото: Kalush Orchestra (kalush.official)
Автор: Владимир Костырин

Укрпошта выпускает новую почтовую марку, посвященную победителям конкурса Евровидение 2022 группе Kalush Orchestra, чей призыв со сцены о помощи защитникам Мариуполя и "Азовстали" - "Save Mariupol, save Azovstal now!" - прозвучали на весь мир.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в своем Telegram.

Он отметил, что таким образом оператор выполняет свое обещание, данное около года назад.

Так, 4 апреля состоялась презентация марки Kalush, потому что "это еще один символ войны и смелости наших людей - делать все, чтобы быть услышанными".

Специальное погашение новой марки состоится 10 апреля в Калуше Ивано-Франковской области. На мероприятии будет участвовать также лидер группы Олег Псюк и другие участники.

В тот же день стартует продажа марки в почтовых отделениях по всей Украине.

Автором марки стал Святослав Романчак, автором карточки - Юрий Сосницкий, а художница конвертов - Олеся Вакуленко.

Почтовый набор от Укрпочты, посвященный "Калушам" (фото: postmark.ukrposhta.ua)

Как оформить предзаказ почтового набора

"Тем, кто хочет убедиться, что из тиража 130 тысяч листков точно получит хотя бы один, нужно:

  • либо оформить абонемент до 9 апреля,
  • либо оформить предзаказ уже сегодня: https://bit.ly/3MeLfIz", - рассказал Смелянский.

Он также добавил, что владельцы филателистических абонементов "уже с сегодняшнего дня могут проверять свой электронный ящик".

Стоимость набора составляет 106 гривен.

Вот что говорится в описании к презентованному набору:

"15 мая (2022 года) украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania победила на Песенном конкурсе Евровидение 2022, в итальянском Турине. Участие в конкурсе во время войны стало особенно важным для Украины.

"Нашу культуру хотят уничтожить, а мы здесь, чтобы показать, что она жива", – отмечал фронтмен группы Олег Псюк. В финале Евровидения во время выступления лидер группы Kalush Orchestra обратился к мировому сообществу и призвал к деблокаде Мариуполя...

...Просьба украинцев спасти Мариуполь и "Азовсталь" со сцены в прямом эфире вызвала настоящую сенсацию! Так как за политические высказывания организаторы Евровидения могли дисквалифицировать конкурсантов и наложить штраф.

Но музыканты сделали то, что от них ждала вся Украина, то, что было для них важно. Поскольку и основатели шоу восприняли заявление Kalush Orchestra как гуманитарное - и наша страна большинством голосов одержала победу.

Олег Псюк на сцене Евровидения выступил в буковинском кептаре начала ХХ ст. и своей фирменной розовой панаме, которая после конкурса была продана за 11 млн грн на благотворительном аукционе для ВСУ".

Укрпочта анонсировала выпуск марки и набора, посвященных Kalush (фото: t.me/igorsmelyansky)

Ранее мы писали, что британский уличный художник Бэнкси показал новую марку от Укрпочты "ПТН ПНХ".

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