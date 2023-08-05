Укрпочта подготовила клиентам приятный сюрприз, но воспользоваться им могут далеко не все

Какие условия акции

На отправку по Украине действует скидка 25% для владельцев карт Visa. То есть все, что вам нужно, чтобы воспользоваться акцией, это оплатить картой этого оператора услуги на почте.

Предложение действует до 31 августа 2023 года для владельцев всех карт Visa.

В то же время, клиенты Укрпочты не слишком радостно встретили такую новость. В комментариях к посту украинцы жаловались на долгий срок доставки и ошибки при отправке:

"Знайдіть нарешті та віддайте мені мою посилку! І я подумаю, як саме її оплатити з Візою чи без! Де моя посилка вже місяць?!"

Ваші послуги - це жах! Наведіть хоч якийсь порядок, у вас ніхто ні за що не відповідає! Вам не соромно, що вам люди пишуть?"

"Одна моя міжнародна посилка приїхала пошкодженою, друга посилка зараз їде не на те відділення і треба терміново змінити відділення доставки. На сортувальному центрі зробили помилку".

Однако почтовый оператор отвечает всем пользователям и обещает устранить недоразумения.

Укрпочтой больше нельзя отправлять бандероли

С 1 июля 2023 года Укрпочта отменила такую услугу в связи с вступлением в силу нового Закона Украины "О почтовой связи". Теперь почтовая связь будет постепенно приводиться в соответствие с законодательством ЕС.

Бандероль определяется как почтовая отправка, которая может содержать печатную продукцию: бланки, брошюры, книги, плакаты, фотографии, альбомы, печатные средства массовой информации, тетради, блокноты, деловые бумаги, художественную и другую литературу, печатную рекламную информацию.

Альтернативой бандеролям, кроме писем, станут мелкие пакеты и посылки. Кроме того, их, в отличие от бандеролей, можно оформить в любое удобное время в "Личном кабинете".

Доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько доставка письма аналогичной массы, то есть 18 гривен для неприоритетной и 22,5 гривны для приоритетной отправки.

Стоимость письма и бандероли весом до 1 кг стоит 36 гривен и 45 гривен (приоритетное), а весом до 2 кг - 48 и 60 гривен соответственно.

Цены указаны без учета НДС.