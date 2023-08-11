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Укрпочта готовит важные изменения для клиентов: одна из услуг станет дешевле

Новина українською →
Украина, Пятница 11 августа 2023 11:05
Укрпочта готовит важные изменения для клиентов: одна из услуг станет дешевле Укрпочта готовит изменения (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Укрпочта планирует изменить правила использования марок для отправки посылок. Такие нововведения помогут осовременить почтовые услуги и приблизить к европейским стандартам.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.

Что готовят для украинцев

Верховная Рада Украины приняла закон №8287 и №8176. Согласно им, выпуск электронных почтовых марок больше не будет подлежать НДС.

"До сегодняшнего дня действовала совковая странная норма налогового кодекса, согласно которой, когда вы покупали бумажные марки, они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должен был уплачиваться. Теперь все марки равные в правах", - написал Смелянский.

Кроме того, он добавил, что для клиентов Укрпочты скоро появится возможность печатать электронные марки дома или в офисе на принтере и быстро отправлять письма в отделениях.

"Сначала регистрированные, а потом и все остальные. Так что очередей станет меньше. Ждите новостей в сентябре", - резюмировал глава почтового оператора.

Укрпочта готовит важные изменения для клиентов: одна из услуг станет дешевле

Украинцы смогут самостоятельно печатать марки для своих отправлений и не платить за это дополнительно (фото: t.me/igorsmelyansky)

Акция от Укрпочты

На отправку по Украине действует скидка 25% для владельцев карт Visa. То есть все, что вам нужно, чтобы воспользоваться акцией, это оплатить картой этого оператора услуги почты.

Предложение действует до 31 августа 2023 года для владельцев всех карт Visa.

Раньше мы рассказывали, на какую из своих услуг Укрпочта снизила цены.

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