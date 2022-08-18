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Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності: як вона виглядатиме

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Четвер 18 серпня 2022 12:33
Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності: як вона виглядатиме Укрпошта випустить нову марку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрпошта до Дня Незалежності України випустить блок-марку під назвою "Вільні, Незламні, Непереможні" з конвертом.

Про це заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram.

За його словами, терміни були "дуже стислі", тому марка вийде обмеженим тиражем в 1 мільйон примірників. Марка "Вільні, Незламні, Непереможні" - робота художника Антона Хрупіна.

"Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від Укрпошти", - підкреслив Смілянський.

Також він додав, що 24 серпня буде рівно 6 місяців, як Україна захищає свою незалежність у війні.

У центрі марки зображено українського захисника, а також жінок, одна з яких знаходиться у зруйнованому окупантами будинку. До того ж зображений розбомблений маріупольський театр з написом "діти". До того ж можна побачити ще закривавлену іграшку з вокзалу Краматорська.

Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності: як вона виглядатиме Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності (/t.me/igorsmelyansky)

Про деталі випуску марки повідомлять напередодні Дня Незалежності.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в Україні з'явилася ще одна благодійна марка. Вона роботі українських залізничників під час евакуації.

Також "Укрпошта" випускала марку "русский корабль", яка створила шалений ажіотаж.

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