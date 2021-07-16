"Укрпошта" суттєво підвищить тарифи, щоб наблизитись до Європи

"Укрпошта" підвищить граничні тарифи до кінця 2021 року, і в цілому послуги поштового оператора подорожчають на 20%.

Про це 16 липня передали на сайті Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

При цьому сама компанія-оператор поштового зв'язку України хотіла підвищити тарифи ще більше - до 40%.

Зазначається, що діючі граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку переглядалися і затверджувалися восени 2019-го. Протягом останніх 9 місяців "Укрпошта" 6 разів зверталася до Нацкомісії з пропозиціями про перегляд тарифів, пропонуючи підвищити їх в середньому на 30-40%.

Оператор кілька разів отримував відмову "у зв'язку із неузгодженістю відомостей, зазначених у пропозиціях, та їх невідповідності вимогам Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку".

У травні цього року "Укрпошта" знову звернулася до НКРЗІ щодо підвищення тарифів - у два етапи:

з дати набрання чинності цим рішенням НКРЗІ до 30 листопада 2021 року (в середньому 28,8%, у тому числі по Україні 23,0%, до іноземних держав 39,2%); з 1 грудня 2021 року (в середньому - 9,3%).

Але і цього разу пропозиція не отримала схвалення. При цьому фахівці НКРЗІ самі розрахували тарифи, з урахуванням ряду факторів.

Так, згідно з розрахунками, рішення Нацкомісії № 263 від 16 липня 2021 передбачає підвищення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку в середньому на 20%.

Як саме зміняться тарифи на різні послуги, можна дізнатися за цим посиланням.

Як пояснили в НКРЗІ, такий підхід "забезпечує ефективність функціонування ринку послуг поштового зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів послуг поштового зв'язку і в цілому відповідає практикам тарифоутворення у країнах Європейського союзу".

Звернемо увагу, що затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку є граничними, тобто "Укрпошта" має право надавати споживачам послуги нижче рівня визначених граничних тарифів.