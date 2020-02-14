Укрпошта зробила заяву про посилки в Китай

Укрпошта зробила важливу заяву для українців, які отримують посилки або відправляють їх в Китай. З 12 лютого 2020 року підприємство тимчасово припинило прийом всіх видів відправлень в Піднебесну.

"Ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю зараз немає. Однак у зв'язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений строк прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Також в Укрппошті відмітили, що Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, здійснюють доставку з цієї країни в Україну, не мають ніяких заборон від ВОЗ і Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю.

Проте через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти в Україну можуть бути збільшені.

Зазначимо, що Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур та Іспанія вже повідомили Всесвітній поштовий союз (ВПС) про припинення поставок листів і посилок.

Як раніше ми писали, Укрпошта приготувала для українців хорошу новину. Тепер у відділеннях можна буде знімати готівку без комісії.Такий сервіс буде доступний в 3 тисячах відділень, там встановили спеціальні POS-термінали.