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"Укрпошта" знову підіймає тарифи: скільки будемо платити

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Середа 20 жовтня 2021 10:15
"Укрпошта" знову підіймає тарифи: скільки будемо платити Фото: Укрпошта піднімає своїм тарифи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрпошта" з 1 грудня підвищує ціни на свої послуги. Деякі з них збільшаться до 15%.

Відповідне рішення № 368 від 5 жовтня опублікувавши Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Зокрема тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) зросте на 15% з 13 гривень до 15 гривень.

Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 гривень до 22,50 гривень.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 16% з 9,50 гривень до 11 гривень.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.

Нагадаємо, раніше цього року тарифи "Укрпошти" були підвищені на 20-40%.

Також ми розповідали, що "Укрпошта" опинилася в центрі скандалу через зникнення змісту посилок, які видавали одержувачам. Йдеться про антисептики "від кремлівської зарази", які повинні були отримати від народного депутата Олексія Гончаренка переможці конкурсу.

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