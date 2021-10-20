"Укрпошта" знову підіймає тарифи: скільки будемо платити

"Укрпошта" з 1 грудня підвищує ціни на свої послуги. Деякі з них збільшаться до 15%.

Відповідне рішення № 368 від 5 жовтня опублікувавши Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Зокрема тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) зросте на 15% з 13 гривень до 15 гривень.

Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 15% з 19,50 гривень до 22,50 гривень.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 16% з 9,50 гривень до 11 гривень.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України залишиться на рівні 30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.