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"Укрпошта" планує підняти тарифи на 20-40%

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 13:40
"Укрпошта" планує підняти тарифи на 20-40% Фото: тарифи "Укрпошти" можуть зрости на 20-40% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації підготувала зміни до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку. Тарифи "Укрпошти" зростуть на 20-40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Зокрема тариф на пересилання листа, поштової картки (пріорітетні, масою до 50 г) планується збільшити на 18% з 11 гривень до 13 гривень.

Тариф на бандероль (пріорітетні, масою до 250 г) збільшать на 18% з 16,50 гривень до 19,50 гривень.

За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф росте на 19% з 8 гривень до 9,50 гривень.

Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України зросте на 39% з 21,60 гривень до 30 гривень, за 1 кг також на 39% - з 3,60 гривень до 5 гривень.

Крім того, планується збільшити деякі тарифи на міжнародні пересилання.

Нагадаємо, востаннє тарифи "Укрпошти" підвищувалися з 1 січня 2020 року.

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