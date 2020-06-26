Укріплення берегів не допоможе: еколог назвала причини повені на заході України

Захід України накрила масштабна повінь. Сотні сіл пішли під воду, зруйновані мости, дороги, підтоплені поля і дома. До такої екологічної катастрофи призвели не тільки рясні дощі та вирубка лісів, а ще і засміченість, хаотичне будівництво гідротехнічних споруд і житлових будинків на заборонених територіях.

Як розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, масштаби повеней в інших країнах не такі серйозні в Україні. В ефірі програми "Право на владу" еколог пояснила, чому так відбувається.

"Більшість річкового стоку всіх Карпат знаходиться саме в українських Карпатах. Масштаби повеней в інших країнах менше, тому що там немає тотальних вирубок. Там інша система водокористування і водогосподарської діяльності", - зазначила Тимочко і повідомила, що верхня межа лісу зменшилася з 1400 до 1200 метрів.

"Тобто, вирубувалося високогір'я, саме там, де затримувалася величезну кількість вологи, і вода б там не злітала в річки", - пояснила експерт.

За словами еколога, важливою проблемою є також і хаотичне будівництво малих гідроелектростанцій у Карпатах, і вони сприяють тому, щоб затримувалося проходження проток води.

"Крім того, забудова. Ресторани на берегах річок... мені все одно що їх знесе. Але коли дозволяють будувати житлові будинки саме в заплаві гірських річок, це є злочином. В лісі залишають все окрім цінної деревини, все що менше діаметра 20 см, залишається в лісі. Ніхто це не прибирає, не обробляє і не використовує. При таких масах води це все зноситися і тоді масштаби повені збільшуються в рази, тому що вода не проходить вільно", - додала Тимочко.

Вона пояснила, що укріплення берегів не запобіжить повені. Найоптимальніший варіант за словами експерта – будівництво систем перехоплення води, так звані ставки, які дозволять затримувати потоки води.

Еколог назвала головні причини повені на заході України

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