Західній Україні загрожує нова біда: готуємося до спалахів

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

У МОЗ побоюються, що повені викличуть спалах захворювань

Західні області України сильно постраждали від масштабних повеней. Сотні сіл пішли під воду, розмиті дороги, зруйновані мости. Багато будинків зруйновані або залиті водою, люди змушені були шукати притулок по друзям і знайомим.

На цей момент ситуація стабілізувалася, але синоптики прогнозують дощі та грози на вихідних, а це означає, що рівень води в річках знову почне підійматися. У МОЗ побоюються, що екологічна катастрофа може призвести до спалаху кишкових інфекцій у затоплених селах. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо. Ми завжди готуємо систему відразу після того, як це відбувається", - розповів міністр.

Він додав, що в результаті повені постраждало 11 медичних закладів, але зараз ситуація стабілізувалася і "повністю контрольована".

Максим Степанов попередив про нові проблеми в західних областях

Варто відзначити, що раніше фахівці попередили, що Україні загрожують й інші біди. Зокрема, керівник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Киряк попередив, що на країну в кінці червня можуть впасти смерчі.

Раніше ми писали про те, що масштабне лихо на заході України показали з висоти пташиного польоту.

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Автор: Анна Шиканова