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В Укренерго розповіли, чи планується ​​відключення електроенергії в Україні через вторгнення Росії

Автор: Тетяна Самарук

В Україні відключення електроенергії не плануються. Зазначається, що енергетична система країни працює стабільно.

Про це повідомила держкомпанія Укренерго.

Так, наразі енергосистема країни працює в нормальному режимі.

Також фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні. До того ж енергопостачання населення та військових забезпечується стабільно.

Окрім того, енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі.

Жодних підстав для примусового зменшення споживання електроенергії наразі не існує.

Через руйнування мережевої інфраструктури наразі перерване енергопостачання в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Мостищі.

Також знеструмлено споживачів в Чернігівській області (25 населених пунктів), Харківській області (42 населених пункти), Житомирській області (14 населених пунктів).

Раніше ми повідомляли, що НБУ закрив російські державні банки в Україні.

Також ми писали, що НБУ оперативно перерахував до держбюджету 19 млрд гривень прибутку.

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Укренерго