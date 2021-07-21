"Укразалізниця" через негоду масово затримує потяги: з'явився список
Фото: "Укрзалізниця" затримує потяги через негоду в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні масово затримуються потяги "Укрзалізниці" через негоду 21 липня. Максимальна затримка становить майже три години.
Список рейсів опублікувала прес-служба перевізника.
Так, станом на 10:00 затримки на таких маршрутах:
- №126 Київ - Костянтинівка (2 години 45 хвилин);
- №137 Лисичанськ - Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
- №282 Хмельницький - Генічеськ (2 години);
- №15 Харків - Рахів (2 години);
- №87 Новоолексіївка - Ковель (1 година 10 хвилин);
- №188 Ковель - Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ - Івано-Франківськ (1 година);
- №19 Київ - Попасна (затримується на 30 хвилин).
Також затримуються приміські поїзди:
- №6722 Ромодан - Полтава (затримується на 36 хвилин);
- №6724 Ромодан - Полтава (30 хвилин).
У своєму повідомленні "Укрзалізниця" вибачається у пасажирів за вимушену затримку.
Нагадаємо, що 21 липня Україна стала однією з найбільш дощових і свіжих в Європі. Синоптики розповіли, де саме чекати опадів.
Раніше також повідомлялося, що в "Укрзалізниці" вирішили питання з непрацюючими кондиціонерами. Українців закликають бути обережними при купівлі квитків.