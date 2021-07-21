"Укразализныця" из-за непогоды массово задерживает поезда: появился список

В Украине массово задерживаются поезда "Укрзализныци" из-за непогоды 21 июля. Максимальная задержка составляет почти три часа.

В своем сообщении "Укрзализныця" извиняется у пассажиров за вынужденную задержку.

Напомним, что 21 июля Украина стала одной из самых дождливых и свежих в Европе. Синоптики рассказали, где именно ждать осадков.

Ранее также сообщалось, что в "Укрзализныце" решили вопрос с неработающими кондиционерами. Украинцев призывают быть осторожными при покупке билетов.