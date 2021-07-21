"Укразализныця" из-за непогоды массово задерживает поезда: появился список
Фото: "Укрзализныця" задерживает поезда из-за непогоды в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине массово задерживаются поезда "Укрзализныци" из-за непогоды 21 июля. Максимальная задержка составляет почти три часа.
Список задерживающихся рейсов опубликовала пресс-служба перевозчика.
Так, по состоянию на 10:00 задержки на таких маршрутах:
- №126 Киев - Константиновка (2 часа 45 минут);
- №137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2 часа 40 минут);
- №282 Хмельницкий - Геническ (2 часа);
- №15 Харьков - Рахов (2 часа);
- №87 Новоалексеевка - Ковель (1 час 10 минут);
- №188 Ковель - Николаев (задерживается на 1 час);
- №232 Геническ - Ивано-Франковск (1 час);
- №19 Киев - Попасная (задерживается на 30 минут).
Также задерживаются пригородные поезда:
- №6722 Ромодан - Полтава (задерживается на 36 минут);
- №6724 Ромодан - Полтава (30 минут).
В своем сообщении "Укрзализныця" извиняется у пассажиров за вынужденную задержку.
Напомним, что 21 июля Украина стала одной из самых дождливых и свежих в Европе. Синоптики рассказали, где именно ждать осадков.
Ранее также сообщалось, что в "Укрзализныце" решили вопрос с неработающими кондиционерами. Украинцев призывают быть осторожными при покупке билетов.