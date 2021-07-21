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"Укразализныця" из-за непогоды массово задерживает поезда: появился список

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Среда 21 июля 2021 11:15
"Укразализныця" из-за непогоды массово задерживает поезда: появился список Фото: "Укрзализныця" задерживает поезда из-за непогоды в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине массово задерживаются поезда "Укрзализныци" из-за непогоды 21 июля. Максимальная задержка составляет почти три часа.

Список задерживающихся рейсов опубликовала пресс-служба перевозчика.

Так, по состоянию на 10:00 задержки на таких маршрутах:

  • №126 Киев - Константиновка (2 часа 45 минут);
  • №137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2 часа 40 минут);
  • №282 Хмельницкий - Геническ (2 часа);
  • №15 Харьков - Рахов (2 часа);
  • №87 Новоалексеевка - Ковель (1 час 10 минут);
  • №188 Ковель - Николаев (задерживается на 1 час);
  • №232 Геническ - Ивано-Франковск (1 час);
  • №19 Киев - Попасная (задерживается на 30 минут).

Также задерживаются пригородные поезда:

  • №6722 Ромодан - Полтава (задерживается на 36 минут);
  • №6724 Ромодан - Полтава (30 минут).

В своем сообщении "Укрзализныця" извиняется у пассажиров за вынужденную задержку.

Напомним, что 21 июля Украина стала одной из самых дождливых и свежих в Европе. Синоптики рассказали, где именно ждать осадков.

Ранее также сообщалось, что в "Укрзализныце" решили вопрос с неработающими кондиционерами. Украинцев призывают быть осторожными при покупке билетов.

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Укрзализныця
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