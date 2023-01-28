Вызывает злокачественные опухоли и отек мозга: в Украину завезли опасный арахис
В Украине предупредили о завезенном из-за границы опасном арахисе, в котором обнаружили ядовитое вещество Афлатоксин-В1, что вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также может провоцировать отек мозга.
Об этом передали в пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Речь идет об арахисе, который экспортируется из Египта и попадает в Украину через территорию Польши.
Как отмечается, одесские специалисты Госпродпотребслужбы получили информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) о выявлении превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2, G2) G2) в таком арахисе в скорлупе.
Какая марка и "прописка" опасного товара
- Экспортер из Египта: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt.
- Польский импортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland.
- Получатель в Украине: ООО "ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН" (ул. 13-Г, г. Городенко, Ивано-Франковская обл., 78100).
Где могут продавать арахис
Госпродпотребслужба в Одесской области предупреждает о возможности реализации такого товара на территории региона.
Операторов рынка призывают изъять опасный арахис из обращения, и проинформировать об обнаруженном несоответствии ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, как это предусмотрено законом.
Чем опасно вещество Афлатоксин-В1
Оно ядовито как для людей, так и для животных. Выделяется некоторыми видами микроскопических плесневых грибов.
Афлатоксин-В1 вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет.
При сильном отравлении веществом возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.
Ранее мы рассказывали, что до Киева добралось печенье с веществом, вызывающим паралич, и показывали, как оно выглядит.
А также перед этим мы писали об опасных сладостях, которые появились в Украине.