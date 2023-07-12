Пенсионеры могут самостоятельно выбирать размер своей пенсии: как это сделать
Украинские пенсионеры могут повысить суммы ежемесячно получаемых выплат. И для этого совсем необязательно иметь дополнительные годы стажа.
Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Как самостоятельно повысить пенсии
В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человек, имеющий право на различные виды пенсии, может получать одну из них по выбору.
То есть, если размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, чем размер получаемой пенсии по возрасту, пенсионер может изменить вид пенсии.
Какие виды пенсий существуют и какую выбрать
- Пенсия по возрасту
Это самый распространенный вид пенсии, ведь ее получают все граждане Украины, достигшие пенсионного возраста. Минимальный стаж для выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 30 лет.
Размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности стажа и размера заработной платы. Средний размер пенсии в Украине составляет 5 238 гривен.
- Пенсия по инвалидности
Пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах:
- лица с инвалидностью I группы - 100% пенсии по возрасту
- лица с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту
- лица с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту
Инфографика: Пенсионный фонд Украины
То есть если у вас третья группа инвалидности, а ваша пенсия по возрасту составляла 5 000 гривен, то пенсия по инвалидности будет 2 500 гривен.
Однако если ваша пенсия по инвалидности больше, чем по возрасту, вы можете изменить вид выплат.
- Пенсия по потере кормильца
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:
- на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца
- на двоих и более нетрудоспособных членов семьи - 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными долями
Инфографика: Пенсионный фонд Украины
Заявление о переводе с одного вида пенсии в другой подают в орган Пенсионного фонда по месту жительства или регистрации пенсионера.
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