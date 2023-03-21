Украинцам найдут работу за границей бесплатно: как получить помощь

После 24 февраля из Украины, по разным оценкам, выехало около 10 000 000 человек. Принявшие решение не возвращаться в Украину вынуждены искать работу в стране своего пребывания. Это непростая задача, но теперь украинцам помогут найти вакансию.

Об этом говорится в законопроекте №2365 , принятом в Верховной Раде.

Что предполагает законопроект

Как сообщают авторы законопроекта, отставание Украины от европейских соседей стимулирует миллионы украинцев каждый год уезжать на заработки за границу. Этим часто пользуются мошенники.

Часто злоумышленники требовали деньги за будущее трудоустройство в эквиваленте 300-600 евро, а затем компания-посредник просто исчезает, оставив сотни обманутых людей.

Чтобы предотвратить это, нардепы предлагают законодательно запретить компаниям-посредникам брать деньги с соискателей работы и установить штрафы в размере 2 000-5 000 необлагаемых минимумов. В среднем это до 68 000 гривен.

Кроме того, сейчас у всех подобных компаний есть лицензии, но даже с ней мошенников достаточно. Вместо этого нужно создать реестр, по которому будут проверять компании на добросовестность.

Если компании для поиска работы за границей нет в реестре, ее автоматически сочтут незаконной.

То есть в результате законопроект нацелен уменьшить уровень мошенничества и легализовать рынок международного трудоустройства.

Как избежать мошенничества при поиске работы