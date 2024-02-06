Украинцам зачислят в страховой стаж период, когда они не работали: названы три условия

Что нужно знать гражданам

Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы.

Согласно этому закону, лица, обеспечивающие уход за лицом с инвалидностью I группы, имеют возможность получить определенные льготы, учитывая этот период в своем страховом стаже для получения пенсии.

Такие законодательные нормы признают важность и вклад тех, кто предоставляет уход лицам со специальными потребностями в систему социальной защиты.

Для этого есть три важных условия:

лицо не может быть пенсионного возраста или иметь инвалидность (т.е. оно должно быть трудоспособным);

в период ухода за лицом с инвалидностью нельзя работать;

получать компенсацию или надбавку в соответствии с действующим законодательством в органах социальной защиты населения.

Более того, период ухода за лицом с I группой инвалидности должен приходиться на время после 2003 года, когда был принят закон о страховом стаже.

Также в ПФУ сообщили, что при соблюдении указанных условий период ухода, имевший место после 01.01.2004, учитывается в страховой стаж человека, поскольку согласно статье 11 Закона № 1058-IV в этот период он является застрахованным лицом. Страхователем для него является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию (статья 14 Закона № 1058-IV).

Страховой стаж в Украине

Этот стаж является ключевым показателем для определения прав на социальное обслуживание, включая получение пенсии. Этот термин определяется продолжительностью периода, в течение которого лицо было обязательно застраховано в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Страховой стаж включает в себя разные периоды, такие как работа на предприятиях, служба в армии, декретные отпуска, периоды ухода за детьми и другие. Законодательство также предусматривает возможность отнесения в страховой стаж периодов ухода за лицами с инвалидностью I и II групп.

Страховой стаж определяется в годах и месяцах и является основой расчета размера пенсионных выплат. Важно отслеживание и правильное документирование всех периодов работы и других обстоятельств, которые могут повлиять на страховой стаж, для обеспечения адекватной социальной защиты на пенсионном этапе жизни.