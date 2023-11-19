Украинцам на заметку. Самые удивительные профессии мира с большими зарплатами

Некоторые профессии могут, на первый взгляд, казаться странными, но при этом иметь большое значение для той или иной сферы, или индустрии. Зарплаты в таких "странных" профессиях могут варьироваться в зависимости от уровня опыта человека, репутации или размера компании, для которой работает специалист. Однако маленькими они бывают редко.

Тестировщик водных горок

Перед тем, как открывать горки в аквапарках или других парках развлечений, компании нанимают специальных людей, тестирующих "трассы". Иногда такие эксперты даже совершают полноценные туры по нескольким локациям. Получая безумные эмоции и давая рекомендации производителям насчет качества горки, соблюдения безопасности во время отдыха или других необходимых нюансов.

Трамбовщик в транспорте

В некоторых странах в часы пик в транспорте накапливается большое количество людей. Из-за чрезмерно большого пассажиропотока поехать в том или ином транспортном средстве (или его вагоне) могут сразу не все желающие. На помощь им приходят трамбовщики, буквально запихивающие людей в переполненный транспорт. Это обычно крепкие мужчины, которые должны "утрамбовать" людей в, например, вагон поезда метро, и дать команду машинисту ехать.

Профессиональный обниматель

Если вы мечтаете о теплых и уютных объятиях, но не имеете "под рукой" никого подходящего, пригодится может человек, профессионально этому обученный. Рассчитывать можно только на объятия и ни на что большее. Стоить такое удовольствие может не дешево, но положительные эмоции того стоят.

Обниматься любит большинство людей (фото: pixabay)

Дегустатор собачьего корма

Для того чтобы собачья пища была качественной и вкусной, производители периодически нанимают специальных людей, которые ее "тестируют" - пробуют корм. Чаще всего дегустаторы оценивают вкус, питательность и упаковку товара. Такая пища полностью безопасна для людей, ведь в ее состав входят злаки и овощи. В то же время большинство дегустаторов обычно ее выплевывают.

Человек, переворачивающий пингвинов

Пингвины по своей природе не способны подниматься собственными силами, если упали на спину. Поэтому в Антарктиде работают люди, которые спасают птиц, засматривающихся на самолеты в небе и падающих навзничь.

Охотник за муравьями

Сейчас в мире популярны муравьиные фермы, созданные в искусственных условиях. Их создают для наблюдения за жизнью этих насекомых и исследования того или иного вида. Но для того, чтобы собрать муравьев для такой фермы, нужен специально обученный этому ловец. Он должен досконально знать особенности этих насекомых, уметь ловить их бережно и безопасно.

Собирать муравьев не так уж легко (фото: pixabay)

Наблюдатель за краской

Некоторые компании нанимают специальных людей, которые в течение своего рабочего дня тщательно наблюдают за тем, как смешивается, ложится и сохнет та или иная краска. При этом нужно учитывать, как во время высыхания меняется ее цвет и текстура. Некоторые исследования являются длительными и изучают, насколько долговечна краска (не облупится ли в ближайшие годы), чтобы дать гарантию всем будущим покупателям.

Ныряльщик за мячами для гольфа

Во время игры в гольф мячи время от времени попадают в воду. Для того чтобы собрать их из расположенных на полях водоемов, существуют специальные люди. Они должны уметь хорошо плавать, нырять и быть выносливыми и сильными, ведь иногда приходится доставать на поверхность полный мешок таких мячиков. Интересно, что гольф-клубы могут нанимать таких работников по разным контрактам. Кто-то возвращает мячи назад и получает плату за проделанную работу, другие могут забрать мячи себе и продать их по лучшей цене, оставив себе полученные средства.

Ожидатель в очереди

Люди, которые не любят долго торчать в очередях, могут нанять для этого другого человека. Она будет стоять в очереди вместо них. В США и Великобритании существуют целые компании, нанимающие сотрудников для такого вида заработка.

Скучать в очередях можно за деньги (фото: pixabay)

Дояр ядовитых змей

Змеиный яд используется в производстве многих медицинских препаратов, поэтому профессия дояра ядовитых змей довольно популярна в некоторых частях мира. В то же время она опасна, ведь необходимо не только обладать всеми необходимыми знаниями, но и быть стрессоустойчивым и ловким. Некоторые профессионалы приобщаются даже к непосредственному отлову необходимых змей в дикой природе.

Нюхатель подмышек

Компании, занимающиеся изготовлением дезодорантов или других подобных средств гигиены, нанимают людей, которые наблюдают за запахами и определяют результат "работы" дезодоранта - до и после его использования. При этом чаще всего на такую работу принимают женщин в возрасте (считается, что у них удивительно тонкое обоняние и они способны лучше распознавать запахи).

Помощник по шоппингу

Некоторые для качественного шопинга нанимают специальных помощников, которые не только составляют компанию во время хождения по магазинам, но и дают действенные советы насчет того или иного аксессуара, предмета одежды. Такие специалисты ориентируются на вкус и стиль потенциального клиента, осведомлены в моде, новых коллекциях и трендах, умеют сочетать цвета и создавать полноценный образ на тот или иной случай жизни. Работают такие помощники как в специальных компаниях, так и самостоятельно - на фрилансе.

Иногда создать тот или иной образ может оказаться не просто (фото: pixabay)

Тестировщик матрасов

Некоторым на работе приходится просто... валяться на матрасах (или даже спать). Для того чтобы проверить качество тех или иных матрасов, производители привлекают специальных людей, которым предлагают поспать на изделиях в течение определенного периода времени, или же попрыгать на них. В рамках тестирования матрасов предложить могут также поваляться и почитать, организовать себе перекус не выходя из "кровати", или поработать "в постели" с ноутбуком.