Украинцам грозят новые штрафы на рынке: за какое нарушение придется заплатить

В Украине существуют штрафы за продажу черемши. Полезная весенняя зелень, из которой делают салаты, уже появилась на рынках. Штраф можно получить как за черемшу, которая выращена на собственных грядках, так и за лесную.

Об этом сообщил начальник отдела государственного экологического контроля природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин в комментарии для "Еспресо.Захід".

Почему за черемшу могут оштрафовать?

Черемша (или как ее еще называют, левурда, медвежий лук, дикий чеснок) - вкусная и питательная зелень, которая богата витаминами. Она появляется весной и ее обрывают до наступления лета. Черемшу используют для салатов, пирогов, супов. Ее солят и маринуют.

Однако черемша внесена в Красную книгу и ее запрещено срывать и продавать. Под запрет одинаково попадает как лесная дикая черемша, так и та, которую выращивают на своих огородах и садовых участках.

"Люди начали выращивать на огородах, так же как подснежники и шафран. Но в законе нет исключений: где б ты ее не вырастил, подавать нельзя. Растет на огороде - пускай растет, а срывать и продавать нельзя. Штраф будет такой же, как и за лесную", - пояснил Катюбин.

Какой можно получить штраф за черемшу

Существует несколько штрафов за черемшу. Получить наказание можно и в том случае, если человека словят за сбором в лесу, и за продажу на рынке.

"Так как черемша - растение краснокнижное, то за ее продажу грозит штраф от 1700 до 3650 гривен. Если человека задержали в лесу, когда он срывал черемшу, тогда штраф от 510 до 850 гривен, но дополнительно 62 гривны за каждую луковицу за возмещение ущерба", - добавил эколог.

Он отметил, что в ближайшее время планируются специальные рейды, чтобы задержать нарушителей.

"Чтобы сберечь это растение, проводят специальные рейды работники полиция, мы как экоинспекция и управление лесного хозяйства. Вот сейчас черемша уже начала появляться, планируем такие рейды в ближайшее время", - предупредил Катюбин.