Сколько стоит растаможить "евробляху" сегодня и как посчитать цену

Необходимость в растаможивании авто может возникнуть совершенно неожиданно. На самом деле процесс растаможки автомобиля не столь сложен, как кажется на первый взгляд, если знать некоторые нюансы и детали.

О том, как сосчитать стоимость растаможки "евробляхи", читайте в материале Styler

Как посчитать стоимость растаможки

Акциз

Он рассчитывается по формуле – Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст машины). Под ставкой здесь подразумевается базовая – ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.

Для машин с бензиновым двигателем 3000 куб см - 50 евро.

С бензиновым двигателем свыше 3000 куб см - 100 евро

С дизельным двигателем объемом до 3500 куб см - 75 евро

С дизельным двигателем объемом более 3500 куб см - 150 евро.

К - двигатель

Этот коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на 1000 куб. см.

К - возраст

Этот коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства до определения ставки налога. Следует отметить, что для новых транспортных средств и средств, которые использовались до одного полного календарного года, этот коэффициент равен 1. Для транспортных средств, которые использовались свыше 15 календарных лет - равен 15.

НДС

Он составляет 10% от цены автомобиля, указанной в документах на транспортное средство. В некоторых случаях таможня может усомниться в объективности заявленной цены и потребовать проведения экспертизы. В результате оценочная стоимость автомобиля может существенно возрасти. Но такое решение можно оспорить.

НДС

Он равен 20% от суммы акциза, пошлины и цены автомобиля.

Подсчитать индивидуальную сумму растаможки автомобиля можно в этом простом калькуляторе.

Как растаможить "евробляху" находясь в Украине

Сначала нужно обратиться в таможню по месту проживания или временному пребыванию владельца авто и подать следующие документы:

документы, подтверждающие снятие авто с учета за границей (отметка в техпаспорте или другое)

документы, подтверждающие право собственности

паспорт

идентификационный код

техпаспорт на авто

Написать заявление на руководителя местного управления ГФС об изменении таможенного режима "транзит/временный ввоз" на таможенный режим "импорт". Затем доставить автомобиль в ближайшую зону таможенного контроля и осуществить растаможку авто.