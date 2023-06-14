Сколько стоит растаможить "евробляху" сегодня и как посчитать цену
Необходимость в растаможивании авто может возникнуть совершенно неожиданно. На самом деле процесс растаможки автомобиля не столь сложен, как кажется на первый взгляд, если знать некоторые нюансы и детали.
О том, как сосчитать стоимость растаможки "евробляхи", читайте в материале Styler
Как посчитать стоимость растаможки
Акциз
Он рассчитывается по формуле – Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст машины). Под ставкой здесь подразумевается базовая – ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.
- Для машин с бензиновым двигателем 3000 куб см - 50 евро.
- С бензиновым двигателем свыше 3000 куб см - 100 евро
- С дизельным двигателем объемом до 3500 куб см - 75 евро
- С дизельным двигателем объемом более 3500 куб см - 150 евро.
К - двигатель
Этот коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на 1000 куб. см.
К - возраст
Этот коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства до определения ставки налога. Следует отметить, что для новых транспортных средств и средств, которые использовались до одного полного календарного года, этот коэффициент равен 1. Для транспортных средств, которые использовались свыше 15 календарных лет - равен 15.
НДС
Он составляет 10% от цены автомобиля, указанной в документах на транспортное средство. В некоторых случаях таможня может усомниться в объективности заявленной цены и потребовать проведения экспертизы. В результате оценочная стоимость автомобиля может существенно возрасти. Но такое решение можно оспорить.
НДС
Он равен 20% от суммы акциза, пошлины и цены автомобиля.
Подсчитать индивидуальную сумму растаможки автомобиля можно в этом простом калькуляторе.
Как растаможить "евробляху" находясь в Украине
Сначала нужно обратиться в таможню по месту проживания или временному пребыванию владельца авто и подать следующие документы:
- документы, подтверждающие снятие авто с учета за границей (отметка в техпаспорте или другое)
- документы, подтверждающие право собственности
- паспорт
- идентификационный код
- техпаспорт на авто
Написать заявление на руководителя местного управления ГФС об изменении таможенного режима "транзит/временный ввоз" на таможенный режим "импорт". Затем доставить автомобиль в ближайшую зону таможенного контроля и осуществить растаможку авто.
Раньше мы писали о том, как ввезти авто из-за границы в Украину.
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