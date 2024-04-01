Украинцам запретили ловить рыбу на водоемах и в реках: что случилось и кого это не касается

С понедельника, 1 апреля, в Украине стартовал нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Так что большинству украинцев нельзя больше ловить рыбу на водоемах и в реках.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ рассказывает, почему людям запретили рыбачить и в какие сроки, а также кто может ловить рыбу, несмотря на запрет.
По словам экспертов, нерест - один из важнейших периодов развития рыбных популяций, от успешности которого зависит качество и будущее количество водных биоресурсов в водоемах.
"Для создания благоприятных условий прохождения нереста с 1 апреля 2024 года на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов", - подчеркнули в Госрыбагентстве.
Запрещается также осуществление промышленного рыболовства и подводной охоты.
В то же время на водохранилищах даты введение запрета несколько иные:
Продолжительность нерестового запрета отличается в зависимости от:
Более подробно со сроками запрета в отдельных областях можно ознакомиться в приказах территориальных управлений Госрыбагентства.
В этот же период - во время нереста - запрещается также передвижение на водоемах:
Исключение составляют суда, которые используются органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти.
Публикация Госрыбагентства насчет нерестового запрета (скриншот: facebook.com/dargua)
В Киевской области нерестовый запрет начинает действовать с 1 апреля 2024 года и продлится в течение 70 суток.
Уточняется, что запрет на отлов водных биоресурсов на водных объектах Киевской области вступает в силу с разными датами - в зависимости от типа водоемов:
Согласно официальной информации, рыбалка в этот период разрешается:
"Мощный природный инстинкт нереста становится у рыб главным, он приглушает рефлексы самосохранения. В настоящее время рыба может стать легкой добычей для браконьеров", - подчеркнул и.о. главы Госрыбагентства Игорь Клименок.
Он добавил, что сейчас, в условиях войны, когда "российские оккупанты и так повсеместно уничтожают жизнь наших рыбных популяций, очень важно предоставить рыбе возможность спокойно отнереститься".
"Поэтому призываю всех ответственно относиться к нерестующей рыбе и соблюдать установленные ограничения", - подытожил чиновник.
За несоблюдение вышеуказанных требований для граждан предусмотрены наказания:
"Поэтому не слишком законопослушных рыбаков предостерегаем от нарушений, учитывая и то, что в нерестовый период рыбоохранники Госрыбагентства будут в усиленном режиме осуществляют контроль на водоемах", - подытожили в пресс-службе учреждения.
Напомним, ранее мы рассказывали о новых штрафах для украинцев, которые любят рыбачить.
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