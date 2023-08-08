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Украинцам ко Дню Независимости выплатят 1 млрд гривен: кто имеет право на помощь

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Украина, Вторник 08 августа 2023 12:54
Украинцам ко Дню Независимости выплатят 1 млрд гривен: кто имеет право на помощь Фото: ко Дню Независимости украинцам выплатят 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров планирует внести изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год. Средства государственного бюджета будут направлены на выплаты ко Дню независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Изменениями в бюджет предусмотрено увеличение как доходной, так и расходной части бюджета ПФУ на сумму 1,038 млрд гривен для осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

Выплаты ко Дню Независимости

В июле Кабмин принял постановление № 754, согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат от 450 до 3100 гривен.

Денежная помощь выплачивается в таком размере:

1) лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

  • I группы - 3 100 гривен;
  • II группы - 2 900 гривен;
  • III группы - 2 700 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания родителей - 1 000 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3 100 гривен;

4) членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен.

5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьб

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