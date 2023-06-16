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Украинцам начнут выдавать электротехнику, лекарства и продукты: кто и как может получить помощь

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Херсонская область, Пятница 16 июня 2023 17:27
Украинцам начнут выдавать электротехнику, лекарства и продукты: кто и как может получить помощь Украинцам раздают гуманитарную помощь (фото: to4ka.fun)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, пострадавшие от последствий Каховской катастрофы, могут получить бесплатные продуктовые наборы, средства гигиены, лекарства и семейные наборы электротехники. Для этого нужно подать заявку волонтерам.

Об этом сообщают на сайте информационно-аналитического центра ISHR.

Как подать заявку на получение помощи

Для получения помощи нужно заполнить онлайн форму по этой ссылке.

Необходимо указать следующие данные:

  • e-mail
  • фамилия и имя
  • номер телефона
  • название населенного пункта, из которого вы эвакуировались
  • регион, в котором вы сейчас находитесь
  • название населенного пункта, в котором вы сейчас
  • какая помощь вам нужна (продукты, лекарства, средства гигиены и т.п.)
  • номер документа, удостоверяющего личность: паспорт (ID карта) или справки ВПЛ
  • укажите все номера (в т.ч. ваш) паспортов, удостоверяющих личность других членов вашей семьи или лиц, проживающих вместе с вами и номера свидетельств о рождении детей (если есть).

Количество номеров документов должно соответствовать количеству указанных людей, которые намерены получить гуманитарную помощь от IAC ISHR

  • количество мужчин и женщин в вашей семье
  • количество членов семьи, имеющих инвалидность
  • количество членов семьи, имеющих статус ВПЛ
  • получали ли вы раньше помощь от IAC ISHR

После обработки заявки на указанную заявителем электронную почту поступит письмо с ответом о деталях получения гуманитарной помощи.

Благотворители совершают выездные миссии

Отметим, что Информационно-аналитический центр ISHR - это международная неправительственная организация, осуществляющая гуманитарную деятельность вместе и по стандартам ООН для помощи гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Центр ISHR осуществляет выездные гуманитарные миссии в небольшие территориальные громады областей Украины, жители которых нуждаются в помощи. В телеграмме канале предварительно открывается регистрация на продуктовые, гигиенические наборы и семейные наборы электротехники.

Раньше мы писали о том, как украинцам получить продуктовые наборы от другого благотворительного фонда.

Читайте также о том, где украинцы могут получить бесплатную одежду, продукты и лекарства.

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Херсонская область