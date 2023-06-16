Украинцам начнут выдавать электротехнику, лекарства и продукты: кто и как может получить помощь

Украинцы, пострадавшие от последствий Каховской катастрофы, могут получить бесплатные продуктовые наборы, средства гигиены, лекарства и семейные наборы электротехники. Для этого нужно подать заявку волонтерам.

Об этом сообщают на сайте информационно-аналитического центра ISHR.

Как подать заявку на получение помощи

Для получения помощи нужно заполнить онлайн форму по этой ссылке.

Необходимо указать следующие данные:

e-mail

фамилия и имя

номер телефона

название населенного пункта, из которого вы эвакуировались

регион, в котором вы сейчас находитесь

название населенного пункта, в котором вы сейчас

какая помощь вам нужна (продукты, лекарства, средства гигиены и т.п.)

номер документа, удостоверяющего личность: паспорт (ID карта) или справки ВПЛ

укажите все номера (в т.ч. ваш) паспортов, удостоверяющих личность других членов вашей семьи или лиц, проживающих вместе с вами и номера свидетельств о рождении детей (если есть).

Количество номеров документов должно соответствовать количеству указанных людей, которые намерены получить гуманитарную помощь от IAC ISHR

количество мужчин и женщин в вашей семье

количество членов семьи, имеющих инвалидность

количество членов семьи, имеющих статус ВПЛ

получали ли вы раньше помощь от IAC ISHR

После обработки заявки на указанную заявителем электронную почту поступит письмо с ответом о деталях получения гуманитарной помощи.

Благотворители совершают выездные миссии

Отметим, что Информационно-аналитический центр ISHR - это международная неправительственная организация, осуществляющая гуманитарную деятельность вместе и по стандартам ООН для помощи гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Центр ISHR осуществляет выездные гуманитарные миссии в небольшие территориальные громады областей Украины, жители которых нуждаются в помощи. В телеграмме канале предварительно открывается регистрация на продуктовые, гигиенические наборы и семейные наборы электротехники.