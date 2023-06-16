Украинцам начнут выдавать электротехнику, лекарства и продукты: кто и как может получить помощь
Украинцы, пострадавшие от последствий Каховской катастрофы, могут получить бесплатные продуктовые наборы, средства гигиены, лекарства и семейные наборы электротехники. Для этого нужно подать заявку волонтерам.
Об этом сообщают на сайте информационно-аналитического центра ISHR.
Как подать заявку на получение помощи
Для получения помощи нужно заполнить онлайн форму по этой ссылке.
Необходимо указать следующие данные:
- фамилия и имя
- номер телефона
- название населенного пункта, из которого вы эвакуировались
- регион, в котором вы сейчас находитесь
- название населенного пункта, в котором вы сейчас
- какая помощь вам нужна (продукты, лекарства, средства гигиены и т.п.)
- номер документа, удостоверяющего личность: паспорт (ID карта) или справки ВПЛ
- укажите все номера (в т.ч. ваш) паспортов, удостоверяющих личность других членов вашей семьи или лиц, проживающих вместе с вами и номера свидетельств о рождении детей (если есть).
Количество номеров документов должно соответствовать количеству указанных людей, которые намерены получить гуманитарную помощь от IAC ISHR
- количество мужчин и женщин в вашей семье
- количество членов семьи, имеющих инвалидность
- количество членов семьи, имеющих статус ВПЛ
- получали ли вы раньше помощь от IAC ISHR
После обработки заявки на указанную заявителем электронную почту поступит письмо с ответом о деталях получения гуманитарной помощи.
Благотворители совершают выездные миссии
Отметим, что Информационно-аналитический центр ISHR - это международная неправительственная организация, осуществляющая гуманитарную деятельность вместе и по стандартам ООН для помощи гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии.
Центр ISHR осуществляет выездные гуманитарные миссии в небольшие территориальные громады областей Украины, жители которых нуждаются в помощи. В телеграмме канале предварительно открывается регистрация на продуктовые, гигиенические наборы и семейные наборы электротехники.
Раньше мы писали о том, как украинцам получить продуктовые наборы от другого благотворительного фонда.
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