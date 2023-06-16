Українцям почнуть видавати електротехніку, ліки і продукти: хто і як може отримати допомогу

Українці, які постраждали від наслідків Каховської катастрофи, можуть безплатно отримати продуктові набори, засоби гігієни, ліки й сімейні набори електротехніки. Для цього потрібно подати заявку волонтерам.

Про це йдеться на сайті інформаційно-аналітичного центру ISHR.

Як подати заявку на отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно заповнити онлайн форму за цим посиланням.

Необхідно вказати наступні дані:

e-mail

прізвище та ім’я

номер телефону

назва населеного пункту, з якого ви евакуювалися

регіон, в якому ви зараз перебуваєте

назва населеного пункту, в якому ви зараз

яка допомога вам потрібна (продукти, ліки, засоби гігієни тощо)

номер документа, що засвідчує вашу особу: паспорт (ID карта) або довідки ВПО

вкажіть всі номери (в т.ч. ваш) паспортів, що засвідчують особу інших членів вашої родини або осіб, які проживають разом з вами та номери свідоцтв про народження дітей (якщо є).

Кількість номерів документів має відповідати кількості вказаних людей, які мають намір отримати гуманітарну допомогу від IAC ISHR

кількість чоловіків і жінок у вашій родині

кількість членів родини, які мають інвалідність

кількість членів родини, які мають статус ВПО

чи отримували ви раніше допомогу від IAC ISHR

Після опрацювання заявки на вказану заявником електронну пошту надійде лист із відповіддю щодо деталей отримання гуманітарної допомоги.

Благодійники здійснюють виїзні місії

Зазначимо, що Інформаційно-аналітичний центр ISHR - це міжнародна неурядова організація, яка здійснює гуманітарну діяльність разом та за стандартами ООН для допомоги громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії.

Центр ISHR здійснює виїзні гуманітарні місії в невеликі територіальні громади областей України, жителі яких потребують допомоги. У Телеграм каналі попередньо відкривається реєстрація на продуктові, гігієнічні набори та сімейні набори електротехніки.