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Украинцам выдадут по 600 тысяч гривен помощи: кто сможет получить

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Четверг 22 июня 2023 08:42
Украинцам выдадут по 600 тысяч гривен помощи: кто сможет получить Фото: Украинцам обещают выплатить по 600 тысяч гривен (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским бизнесменам и предпринимателям для поддержания становления и развития различных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн. Автором идеи является Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

На что можно потратить средства

Так, на полученный грант предприниматели могут расширить свой бизнес, выйти на внешние рынки или переместить бизнес в другой населенный пункт, и улучшить возможности.

Кто может получить грант

  • ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.
  • Гранты предоставляются по программе партнера Минэкономики USAID "Конкурентоспособная экономика Украины.

Отметим, что наличие указанных условий будут проверяться представителями USAID после подачи заявки.

Какие секторы могут рассчитывать на грант

  • информационные технологии и инжиниринг;
  • производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т.п.);
  • услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т.п.);
  • креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и производство крафтовой продукции).

Если вы предприниматель и заинтересованы - подать заявку можно по этой ссылке.

Также мы писали, что украинские беженцы могут получить помощь до 9000 гривен.

Читайте также, как украинцы могут получить денежную помощь ООН.

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