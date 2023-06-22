Украинцам выдадут по 600 тысяч гривен помощи: кто сможет получить

Украинским бизнесменам и предпринимателям для поддержания становления и развития различных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн. Автором идеи является Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

На что можно потратить средства

Так, на полученный грант предприниматели могут расширить свой бизнес, выйти на внешние рынки или переместить бизнес в другой населенный пункт, и улучшить возможности.

Кто может получить грант

ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.

Гранты предоставляются по программе партнера Минэкономики USAID "Конкурентоспособная экономика Украины.

Отметим, что наличие указанных условий будут проверяться представителями USAID после подачи заявки.

Какие секторы могут рассчитывать на грант

информационные технологии и инжиниринг;

производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т.п.);

услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т.п.);

креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и производство крафтовой продукции).

Если вы предприниматель и заинтересованы - подать заявку можно по этой ссылке.