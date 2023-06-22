Украинцам выдадут по 600 тысяч гривен помощи: кто сможет получить
Украинским бизнесменам и предпринимателям для поддержания становления и развития различных сфер деятельности во время войны могут выплатить от 600 тысяч гривен до 1,2 млн грн. Автором идеи является Агентство США по международному развитию (USAID).
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.
На что можно потратить средства
Так, на полученный грант предприниматели могут расширить свой бизнес, выйти на внешние рынки или переместить бизнес в другой населенный пункт, и улучшить возможности.
Кто может получить грант
- ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.
- Гранты предоставляются по программе партнера Минэкономики USAID "Конкурентоспособная экономика Украины.
Отметим, что наличие указанных условий будут проверяться представителями USAID после подачи заявки.
Какие секторы могут рассчитывать на грант
- информационные технологии и инжиниринг;
- производство (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, продукты питания и т.п.);
- услуги (автоматизация, консалтинг, образование, коммуникации и т.п.);
- креативные индустрии (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и производство крафтовой продукции).
Если вы предприниматель и заинтересованы - подать заявку можно по этой ссылке.
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