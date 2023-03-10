Должен ли семейный врач давать свой номер телефона пациентам: это стоит знать
Многие пациенты хотят решать некоторые вопросы, связанные со здоровьем, дистанционно. И часто просят, чтобы семейный врач давать свой номер телефона.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Должен ли врач давать номер
Семейный врач, терапевт или педиатр оказывают первичную медицинскую помощь при личном приеме пациента в учреждениях первички.
Однако при определенных условиях, например, если состояние пациента требует особой внимательности или внимания, врач может принять решение оказать такую помощь дистанционно. То есть с помощью мобильного телефона. Однако врач самостоятельно решает, предоставлять ли личный номер телефона пациентам, в какие дни и часы отвечать на сообщения или звонки.
Врач не обязан этого делать
Семейные врачи не обязаны предоставить свой личный номер мобильного по требованию пациентов с декларацией.
В частности, какой номер телефона давать пациенту - собственный, контакт-центра или рецепшена (регистратуры) заведения, врач решает сам.
Все потому, что медицинские услуги, оказываемые такими врачами, не относятся к экстренным. Если возникает неотложная ситуация, нужно звонить по телефону на 103 или самостоятельно ехать в приемное отделение больницы. Оно работает круглосуточно, и такие случаи не нуждаются в направлении от семейного врача.
Добавим, если появляются симптомы депрессии, следует обратиться к своему семейному врачу. Этот специалист может оказать квалифицированную помощь не только при ухудшении физического здоровья, но и психических и неврологических расстройствах. При этом депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств.
Когда у пациента появляются симптомы депрессии, состояние его оценивает семейный врач. Если диагностирована депрессия легкой формы, то врач первичного звена будет работать над уменьшением стресса и усилением социальной поддержки.
Ранее мы сообщали, должен ли приезжать семейный врач домой к пациенту.
Также мы писали, что делать украинцу, если его семейный врач заболел или уволился.