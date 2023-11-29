Украинцам развеяли популярный миф об э-рецептах: все думают неправильно

В Украине существует убеждение, что одного электронного рецепта достаточно на все назначенные пациенту во время приема препараты. Речь идет о лекарствах, которые отпускают в аптеке по э-рецепту. Следует знать, действительно ли это так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

Что следует знать

Важно знать, что такое утверждение совершенно не верное.

Врач может выписать один э-рецепт только на одно наименование лекарственного средства. То есть на каждое наименование рецептурного препарата требуется отдельный э-рецепт.

Например, если пациенту необходимо лекарство и для контроля давления, и контроля приступов бронхиальной астмы, то врач выпишет два отдельных рецепта.

В частности, если пациенту с диабетом нужны инсулин и тест-полоски для глюкометров, то эндокринолог или семейный врач создаст отдельные э-рецепты.

Номер э-рецепта и код подтверждения уникальны для каждого препарата или медицинского изделия, назначенного врачом. В случае назначения нескольких различных препаратов пациент получает соответствующее количество э-рецептов, которые фармацевт погашает отдельно при выдаче этого лекарства.

Кто может получать "Доступные лекарства" бесплатно

Это могут сделать все пациенты, имеющие:

соответствующее хроническое заболевание или состояние

установленный диагноз

электронный рецепт на это лекарство

В программе "Доступные лекарства" - более 480 препаратов, включая инсулины и комбинированные лекарственные средства. А именно:

232 - торговые названия при сердечно-сосудистых заболеваниях

53 - для лечения диабета 2 типа

4 - для лечения несахарного диабета

23 - для лечения хронического обструктивного заболевания легких

65 - при расстройствах психики и поведения, эпилепсии

7 - для лечения болезни Паркинсона

21 - для лечения лиц в посттрансплантационном периоде

72 - это препараты инсулина

6 торговых названий для лечения боли и оказания паллиативной помощи

Пациенты с этими диагнозами или состояниями получают лекарство бесплатно или с частичной доплатой. Для этого нужно иметь только э-рецепт.