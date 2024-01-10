Это сохраняется всю жизнь! Украинцам рассказали, что врач должен сделать после вакцинации
Прививка защищает организм от разных инфекционных болезней. Поэтому важно не только иметь необходимые прививки, но и соответствующие записи о вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
Почему это важно
Специалисты говорят, что имея информацию о проведенной вакцинации, врач составляет дальнейший план прививок. Например, планируя беременность, важно знать, был ли вакцинирован человек в детстве от кори.
Также информация о сделанных прививках в виде справки по форме 063/о понадобится при поступлении или изменении образовательного учреждения. Эту справку нужно хранить всю жизнь.
Где хранится информация о прививках
Сведения о прививках хранятся в следующих документах:
- "История развития ребенка" (форма No 112/о)
- "Карта профилактических прививок" (форма No 063/о)
- "Карта иммунизации" (форма No 063-1/о)
- "Медицинская карта амбулаторного больного" (форма No 025/о)
- "Международное свидетельство о вакцинации"
- "Справка о проведенных прививках"
- "Электронная система здравоохранения" (ЕСОЗ)
Если информация о прививках отсутствует, врач посоветует начать вакцинацию сначала. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.
Какие прививки нужно сделать взрослым
Прививки делают не только в детском возрасте. Ведь против некоторых заболеваний иммунитет сохраняется не на всю жизнь. Поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин - ревакцинация.
Против дифтерии и столбняка
Взрослые должны получать регулярные прививки от дифтерии и столбняка. Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в возрасте 26 лет.
Последующая плановая ревакцинация проводится каждые 10 лет.
Эти прививки для взрослых входят в бесплатный пакет "Первоначальная медицинская помощь".
Против кори и краснухи
Взрослым следует вакцинироваться против кори, краснухи и паротита, если они никогда не вакцинировались от этих болезней и нет медицинских данных об иммунизации.
Не вакцинированным взрослым следует ввести как минимум одну дозу вакцины КПК, а для лучшей защиты - и вторую дозу через месяц.
Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена (кроме некоторых исключений).
Гепатит B
Вакцина против гепатита B была введена в программу иммунизации детей только с 2001 года. Соответственно, все, кто родился до 2001 года, скорее всего, не имеют прививки от гепатита B.
Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена. Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и привиться у своего семейного врача.
Также есть еще несколько важных прививок, которые следует сделать взрослым, но приобрести вакцину нужно за свой счет:
- прививка от гриппа
- прививки против вируса папилломы человека
- прививка от гепатита A
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