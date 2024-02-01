Украинцам назвали случаи, когда нужно делать экстренную вакцинацию: это важно для здоровья

Вакцинация помогает защитить детей и взрослых от многих инфекций. В отдельных случаях нужна экстренная вакцинация, которая способствует избежать болезни при определенной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу Национальной службы здоровья .

Когда необходима экстренная вакцинация

Столбняк

Травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, отморожения, ожоги, проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта и укусы животных могут стать причинами, по которым врач будет рекомендовать экстренную иммунопрофилактику столбняка.

Главное условие - вы не привиты по календарю или если от последней прививки прошло более 5 лет.

Бешенство

Обязательной экстренной прививке подлежат люди, которых искусали дикие животные или животные с бешенством или подозрением на него.

Важно, что даже незначительные царапины и слюни животным являются причиной обратиться к врачу.

Кир

Экстренная вакцинация может быть назначена детям и взрослым, которые не были привиты или не болели этой инфекцией, или после контакта с больным человеком.

Рекомендовать экстренную вакцинацию может врач во время осмотра или консультации. Ведь врач учтет все факторы, связанные с состоянием здоровья и хроническими заболеваниями конкретного пациента.

Важно знать, какие именно прививки получили вы и ваши близкие. Храните при возможности карту профилактических прививок.

Какие прививки должны сделать взрослые

Взрослые должны получать регулярные прививки от дифтерии и столбняка. Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в возрасте 26 лет.

Последующая плановая ревакцинация проводится каждые 10 лет. Эти прививки для взрослых входят в бесплатный пакет "Первоначальная медицинская помощь".

Также взрослым следует вакцинироваться против кори, краснухи и паротита, если они никогда не вакцинировались от этих заболеваний и нет медицинских данных об иммунизации. Эта вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена (кроме некоторых исключений). Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и привиться у своего семейного врача.

Вакцина против гепатита B была введена в программу иммунизации детей только с 2001 года. Соответственно, все родившиеся до 2001 года, скорее всего, не имеют прививки от гепатита B.

Вот еще несколько важных прививок, которые стоит сделать взрослым, но - приобретя вакцину за свой счет: