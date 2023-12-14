Украинцам рассказали, почему важно периодически проходить медосмотры: не все знают

В Украине существуют определенные виды медицинских осмотров. Важно знать, кому нужно проходить осмотр у врача перед устройством на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Виды медицинских осмотров

Согласно Закону Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", каждый человек имеет естественное неотъемлемое и незыблемое право на здравоохранение.

Работники, занятые на трудных работах, работах с вредными или опасными условиями труда или тех, где требуется профессиональный отбор, должны проходить предварительные и периодические медосмотры в соответствии со статьей 169 Кодекса законов о труде Украины и статьей 17 Закона Украины "Об охране труда".

Предварительный осмотр

Такой медосмотр проходят при принятии на работу. Он проводится для того, чтобы выяснить, не будет ли профессия вредить здоровью человека или нет у человека заболеваний.

То есть провести определение состояния здоровья и возможности выполнения профессиональных обязанностей, выявление профессиональных заболеваний (отравлений), возникших ранее при работе на предыдущих производствах.

Периодические

Медицинские осмотры проводятся регулярно раз в два года с целью выявления общих заболеваний, не совместимых с профессией или выявления ранних признаков профессиональных заболеваний.

Внеочередной

Медицинский осмотр работников проводится для объективного определения вероятности влияния условий труда на ухудшение состояния здоровья или при необходимости - определение возможности выполнять работником определенных видов работ.

Целевой

Осмотр производится с целью выявления некоторых опасных заболеваний. Основная задача - раннее выявление ряда заболеваний (туберкулеза, злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, органов дыхания).

Их проводят либо путем одномоментных осмотров в организованных коллективах, либо путем осмотров всех лиц, обращающихся за помощью в соответствующие лечебно-профилактические учреждения.

Перечень профессий работников, подлежащих указанной выше группе медицинских осмотров, определен постановлением Кабинета Министров Украины от 23.05.2001 №559 "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим медицинским осмотрам, порядку проведения этих осмотров и выдаче личных медицинских книг".