Украинцам рассказали, в каком случае можно поменять семейного врача: есть важное условие

Переезд или другие обстоятельства могут задать вопрос об изменении врача, оказывающего первичную медицинскую помощь. Украинцам рассказали, можно ли сменить семейного врача, педиатра или терапевта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

Что сделать перед тем, как сменить врача

Смена врача означает заключение новой декларации с другим специалистом. При подписании новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация автоматически аннулируется. То есть, посещать предыдущего врача для расторжения декларации не нужно.

Перед тем, как менять врача, специалисты советуют ответить себе на вопрос "Для чего?" Ибо семейная медицина предполагает долговременные партнерские отношения, и это в пользу пациента.

Все потому, что врач, зная историю болезней или некоторые особенности со здоровьем своих пациентов, сможет давать максимально полезные рекомендации.

Поэтому врачи советуют взвешенно подходить к вопросу смены врача и делать это только тогда, когда действительно нет другого выхода. А если у вас есть врач, с которым нашли общий язык, "держитесь за него обеими руками".

Где можно найти семейного врача

Найти специалиста можно онлайн. На сайте НСЗУ есть дашборд "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи". Там можно увидеть список медицинских учреждений, заключающих декларации с пациентами. А также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как пользоваться дашбордом, следует придерживаться следующих рекомендаций: