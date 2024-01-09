Должен быть сертификат и вентиляция. МВД напомнило, как правильно использовать газовые горелки

С наступлением морозов Россия все больше начала наносить удары по Украине. Иногда это приводит к авариям и отключению отопления или водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Враг не оставляет коварных планов оставить людей тепла и света. Подразделения системы МВД полностью готовы к потенциальным вызовам. Готовы должны быть и граждане", - напоминают в МВД.

Одним из альтернативных способов обогрева являются газовые горелки. Однако следует помнить правила их использования и эксплуатации.

В частности, покупать их только проверив сертификаты и лицензированные точки продаж. Следует следовать инструкциям изготовителя. А перед использованием проверить баллоны на цельность.

Их можно использовать на открытом воздухе или в помещениях, где есть вентиляция. Использование приборов в не вентилируемых помещениях опасно из-за накопления продуктов горения.

В целях безопасности следует избегать попадания солнечных лучей и не устанавливать прибор рядом с нагревательными приборами. После использования горелки ему необходимо дать время для охлаждения.

Напомним, субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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