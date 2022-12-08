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Украинцам рассказали, сколько будут работать радио и телевидение в случае блекаута

Новина українською →
Четверг 08 декабря 2022 10:59
Украинцам рассказали, сколько будут работать радио и телевидение в случае блекаута Для прослушивания FM-волн следует иметь радио на батарейках (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

При отключении света обычно исчезает какая-либо связь, поэтому возможности узнавать новости из интернета почти нет.

Однако все еще остаются радио и телевидение, которые смогут работать во время блекаута.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире марафона "Єдині новини".

Сколько будут работать радио и телевидение?

По словам чиновника, на сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы. Телемарафону также зарезервирована подача телесигнала на трое суток.

В настоящее время в Украине работают 82% базовых станций мобильной связи. На тех территориях, которые уже военные деоккупировали, связь восстанавливают.

Кроме того, системой бесперебойной связи обеспечивают "пункты несокрушимости". В таком режиме они также будут работать трое суток.

Юрий Щиголь также отметил, что для прослушивания радио в состоянии блекаута необходим радиоприемник на батарейках.

Какие мессенджеры работают без Интернета?

Bridgefy

Для регистрации нужно хоть раз зайти с Интернетом, поэтому лучше сделать это заранее. Общение в приложении осуществляется с помощью Bluetooth.

Начать диалог можно с теми, кто в вашем списке контактов и тоже использует Bridgefy.

Приложение доступно для Android и iOS, но с последним бывают сбои в работе.

Briarplay

Чтобы начать использование программы, введите свое имя и установите пароль. Обратите внимание: если вы забудете пароль или удалите приложение, восстановить доступ к аккаунту будет невозможно.

Чтобы сконтактироваться и добавить контакт на расстоянии, вам будет доступна ссылка вашего контакта briar://. Если вы получили это, вставьте его в текстовое поле ниже, нажмите "Продолжить" и выберите, как назвать новый контакт.

Приложение работает только для Android.

Раньше мы подробно рассказывали, как узнавать новости, если нет стабильной связи или Интернета.

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