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Украинцам рассказали, что делать, если во время холодов исчезнет отопление

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Среда 09 ноября 2022 15:21
Украинцам рассказали, что делать, если во время холодов исчезнет отопление Фото: Отопление в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине ожидается одна из самых сложных зим. Чтобы помочь стране пройти сложный отопительный сезон в условиях военного положения, а также сэкономить на отоплении, следует снизить тепловые потери в домах.

Как экономить, и что делать, если тепло исчезло, рассказали в КГГА.

Как меньше тратить на тепло

Рационально используйте тепло. Если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт, вместе с соседями обратитесь к управляющему (ЖЭК), ОСМД или найдите специалиста, чтобы установить в квартирах температуру не более 18 градусов и максимально экономичный режим теплопотребления.

Если можно регулировать отопление, поддерживайте температуру не более 18 градусов. Уменьшайте температуру в неиспользуемых комнатах, когда ложитесь спать или уходите из дома.

Подготовьте окна

Отрегулируйте фурнитуру окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняка.

Установите на окнах резиновые уплотнители, если они отсутствуют или повреждены и потеряли эластичность. Установите прозрачную теплоотражающую пленку на внутреннюю часть оконных рам.

Позаботьтесь об утеплении дверей

Утеплите уплотнителем входную дверь по периметру створок. Если у вас двойная входная дверь, закрывайте обе. Всегда держите закрытыми дополнительные двери на входе к подъезду (тамбурные двери), проверьте наличие доводчика и обратитесь в обслуживающую организацию, если его нет.

Уменьшите теплопотери

Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели. Наклейте фольгированный теплоотражающий экран на стену за батареей. Держите закрытыми все окна, в том числе на балконе или лоджии. Закрывайте на ночь окна шторами, роллетами, жалюзи, но держите открытую батарею.

Что делать, если отопление исчезнет?

  • Следите за официальными сообщениями городских властей о возможных авариях.
  • Выберите одно помещение в доме для обогрева.
  • Плотно закройте окна шторами, жалюзи, роллетами.
  • Включите дополнительные источники тепла. Но не больше одного электрообогревателя – может не выдержать сеть.
  • Пейте и ешьте горячее.
  • Узнайте, где расположены пункты обогрева.
  • Переезжайте к родственникам и знакомым, имеющим отопление. Заранее договоритесь о совместных действиях.

Читайте также, в киевских в школах размещают пункты обогрева. Как они будут выглядеть (фото).

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Отопительный сезон