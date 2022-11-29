Пять признаков того, что ваша психика находится в опасности. Проверьте себя!

Однако именно это можно считать колокольчиком того, что ваша психика в опасности.

В стрессовых условиях организм человека сосредоточен только на выживании. Часто даже базовые физические потребности, как сон, еда или вода отходят на второй план или значительно притупляются.

Об этом сообщают на сайте The Sun.

Вы переутомляетесь и слишком много работаете

Из-за нестабильной финансовой и экономической ситуации многие работают сверхурочно или на нескольких работах сразу. Дополнительные рабочие часы могут значительно усилить тревогу, депрессию и в конечном итоге привести к истощению.

Хроническая усталость часто становится причиной проблем со здоровьем, которые ведут к более серьезным последствиям. Исследования также показали, что переутомляющиеся подвергаются большему риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы поддерживать общее состояние здоровья и избежать возможного истощения, следует ограничить рабочее время до 40 часов в неделю.

Вы едите слишком много нездоровой пищи

Не зря говорят: "Вы то, что вы едите". Здоровое питание действительно помогает психическому здоровью.

Анализ, проведенный в десяти разных странах, показал, что диета с высоким потреблением фруктов, овощей, рыбы, цельного зерна, оливкового масла и нежирных молочных продуктов помогла снизить риск депрессии.

Исследования также показали, что люди, питающиеся вредной пищей, определенную область мозга имеют меньше. Это часть, которая связана со стрессом, депрессией и болезнью Альцгеймера.

Хроническая усталость является первой причиной всех психических расстройств (фото: Freepik)

Вам не хватает белка

Мы знаем, что белок важен для здоровья мышц, но знаете ли вы, что он также важен для здоровья мозга?

Потребление белка связано с высоким уровнем дофамина, контролирующего регуляцию настроения в мозге. Некоторые белковые аминокислоты не могут производиться естественным путем в организме, поэтому нам нужно дополнять их через пищу или витамины.

Вы плохо спите и не высыпаетесь

Многим людям, переживающим сильный стресс, тяжело уснуть или спать всю ночь, что может оказать огромное влияние на психическое здоровье.

Во время сна ваш мозг может полноценно расслабиться и отдохнуть. Если это не происходит, он находится в состоянии постоянного стресса. Гормоны стресса могут вызвать повышенное возбуждение, нарушая баланс между сном и бессонницей.

Вы едите недостаточно рыбы

Получаете ли вы достаточно омега-3? Это жизненно важное питательное вещество влияет на здоровье мозга и, как следствие, на психическое здоровье. Она содержится в жирной рыбе, семенах льна, грецких орехах и оливковом масле.

Исследования демонстрируют положительный эффект использования омега-3 жирных кислот для лечения депрессии и биполярного расстройства.

Если вы не едите жирную рыбу два-три раза в неделю или не потребляете большое количество растительных источников, можно употреблять соответствующие пищевые добавки, предварительно проконсультировавшись с врачом.