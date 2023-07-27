Украинцам рассказали об ошибке, которую делают все, когда семейный врач в отпуске

Часто пациенты во время отпуска семейного врача все равно продолжают звонить ему, ведь думают, что он должен их и дальше консультировать. Однако это распространенный миф.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Что следует знать

Не стоит беспокоить своего врача в отпуске. В частности, если вопрос не срочный - дождитесь возвращения врача.

Однако, если ситуация неотложна - вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или самостоятельно отправляйтесь в приемное отделение больницы.

Если проблема со здоровьем не относится к экстренным, но ждать невозможно - обратитесь к тому врачу, который назначен на замену.

Важно помнить, что во время отпуска одного врача больница обеспечивает его замену другим. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП. Так что без медицинской помощи человек не останется.

Узнать об отпуске своего врача можно следующим образом:

с информации, размещенной непосредственно в центре или в амбулатории, в доступном для пациентов месте

с информации, размещенной на веб-сайтах и в соцсетях

из индивидуальных сообщений от медицинского учреждения, отправленных пациентам, которые уже записаны на прием

Можно ли обращаться к врачу в нерабочие дни

Любая амбулатория или поликлиника, где работает ваш семейный врач, имеет четко определенные часы работы. Семейные врачи принимают пациентов в определенные часы.

Каждое учреждение по оказанию первичной медицинской помощи имеет право организовывать порядок приема пациентов по своему усмотрению.

К тому же в больнице могут создать дежурный кабинет для обслуживания населения:

вне часов приема пациентов семейными врачами

по выходным, праздничным и нерабочим дням.

Мнение, что к семейному врачу можно обратиться в любое время, в том числе и в нерабочие дни, ошибочно. Семейный врач - человек, а не сервис 24/7.

Может ли врач предоставлять личный номер телефона

Врачи не обязаны предоставить свой личный номер мобильного по требованию пациентов с декларацией. Какой номер телефона давать пациенту - собственный контакт-центра или рецепции (регистратуры), врач решает сам.

Все потому, что медицинские услуги, оказываемые терапевтом, педиатром и семейным врачом, не относятся к экстренным.