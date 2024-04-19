Украинцам рассказали о погоде на выходных. Можно ли ехать на природу?

Погода в Украине на выходных, 20 и 21 апреля, не порадует жителей страны ни высокими градусами, ни сухой и ясной погодой. Солнце будет выглядывать из-за туч только в некоторых областях, а температура воздуха во многих регионах будет довольно низкой.

Какая погода ждет украинцев на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода в субботу, 20 апреля

Температура в ночные часы в большинстве регионов Украины будет колебаться от 0 до -3 градусов. Плюсовая температура ожидается только в южной части и на востоке страны, синоптики прогнозируют от +2 до +6 градусов.

Днем в западных областях пройдут дожди, воздух прогреется до +11 +14 градусов. В центральных областях также будет мокро, возможны дожди и грозы, а температура воздуха будет колебаться в пределах +13 +15 градусов.

На юге будет значительно теплее, ожидается от +14 до +17 градусов, в Крыму до +20 градусов. Однако синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы. В Крыму будет облачно, с прояснениями.

На севере страны без осадков, пасмурно, днем прогреется до +13 +15 градусов. В восточных областях будет теплее всего, до +17 +20 градусов, однако и там прогнозируются дожди с грозами, сухо будет только в Донецкой и Луганской областях.

Карта погоды в Украине на субботу, 20 апреля (meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 21 апреля

В воскресенье сильными дождями охватит все области Украины, местами возможны ливни и грозы. Кратковременные дожди прогнозируются только в западных областях.

Ночная температура начнет подниматься, и заморозки уйдут. На западе до +4 градусов, на востоке и в центральной части страны до +8 градусов, на юге до +10, на востоке до +14 градусов.

Днем в западных областях воздух прогреется до +10 +13 градусов. В центральной части страны и на севере будет прохладно, от +6 до +9 градусов.

На юге похолодает и днем ожидается от +11 до +14 градусов. Тепло будет только в восточных областях, синоптики прогнозируют до +17 +19 градусов, в Донецкой и Луганской областях прогреется до +20 +23 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 21 апреля (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

20 апреля в столице синоптики прогнозируют ночью от 0 до -2 градусов. Днем будет пасмурно, с прояснениями, воздух прогреется до +13 +15 градусов. Ожидается усиление ветра.

Карта погоды в Киеве на субботу, 20 апреля (meteo.gov.ua)

21 апреля в Киеве ночью ожидается от +6 до +8 градусов, будет идти сильный дождь. Днем воздух прогреется от +6 до +8 градусов, и синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Также ожидается усиление ветра.

Карта погоды в Киеве на воскресенье, 21 апреля (meteo.gov.ua)