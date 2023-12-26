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"Плюшки" или бонусы? Как работодатели мотивируют украинских айтишников оставаться в компании

Вторник 26 декабря 2023 08:36
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"Плюшки" или бонусы? Как работодатели мотивируют украинских айтишников оставаться в компании Работа может нравиться по разным причинам (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

IT-сфера в Украине предлагает стабильный заработок и разнообразные "плюшки" от компаний. При этом мотивируют сотрудников к самосовершенствованию и плодотворной работе на протяжении длительного времени по-разному.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование DOU рассказывает, долго ли украинские IT-специалисты работают в одной компании и как работодатели мотивируют их оставаться.

Как часто айтишники меняют компании

Украинские IT-специалисты любят менять компании. Те, кто долго работает на одном месте, - редкость.

Согласно результатам опроса ведущего IT-портала, только четверть айтишников работали в одной компании на протяжении всей карьеры.

В среднем место работы украинцы в этой сфере сменяют раз в два-три года, причем менее опытные специалисты делают это чаще. Наиболее "стабильными" можно считать экспертов IT специалистов уровня Lead+.

&quot;Плюшки&quot; или бонусы? Как работодатели мотивируют украинских айтишников оставаться в компании

Новички меняют место работы чаще всего (инфографика: dou.ua)

При этом чаще всего новое место ищут айтишники, работающие в стартапах и компаниях небольшого или среднего размера. В то время как специалисты из крупных компаний прощаются с работодателями реже.

Чем украинские IT-компании мотивируют сотрудников

У большинства серьезных IT-компаний есть так называемые "плюшки" и бонусы, которые привлекают украинцев к дальнейшему сотрудничеству.

Среди наиболее распространенных средств мотивации следует упомянуть следующие:

  • уровень компенсации - зарплаты и бонусы (часто зависят от производительности)
  • удобный для всех рабочий график
  • частичная (или полная) компенсация медицинских услуг, занятий спортом, образовательных курсов и т.п.
  • психологическая поддержка, юридическая поддержка
  • специализированные курсы, тренинги и мастер-классы для молодых специалистов
  • специализированное обучение для "старших" специалистов
  • бесплатное обучение (повышение уровня знаний) иностранным языкам
  • менторство (поддержка старших коллег)
  • участие в различных внутренних и внешних ивентах
  • подарки на праздники (подарочные боксы с брендированной продукцией и т.п.)
  • "горизонтальное" и "вертикальное" развитие (когда с одной должности можно перейти на другую в пределах компании)
  • компенсация посещения IT-ивентов и сертификаций
  • комфортное рабочее место со всем необходимым или возможность ремоута (удаленной работы)

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно учиться, чтобы перейти в IТ, а также какие профессии бывают и где найти лучшие курсы.

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