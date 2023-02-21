Украинцам рассказали, имеет ли право охранник проверять ваши вещи в магазине

Охранники в магазинах или супермаркетах очень часто подходят к якобы подозрительным клиентам и просят их показать свои личные вещи. Многих интересует вопрос, законны ли такие действия сотрудников торговых точек?

На странице Госпродпотребслужбы в Facebook рассказали украинцам, могут ли охранники досматривать ваши личные вещи.

Имеет ли право охранник проверять ваши личные вещи?

Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с таким требованием – требуйте предъявить документы, которые являются основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет.

В то же время, если у охранников возникают сомнения или подозрения в личности, то они могут следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения (при наличии).

Когда охранник имеет право вызвать полицию?

Если на выходе из супермаркета сработала специальная рамка от краж;

Камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл;

Покупатели заметили вора и сообщили об этом охраннику.

Что делать, если охранник требует осмотреть ваши вещи?

Требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон.

В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Если вы против проведения осмотра, но охранник вам угорожает или не выпускает из магазина – вызывайте полицию.