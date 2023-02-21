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Украинцам рассказали, имеет ли право охранник проверять ваши вещи в магазине

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Вторник 21 февраля 2023 08:53
Украинцам рассказали, имеет ли право охранник проверять ваши вещи в магазине Могут ли охранники проверять личные вещи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Охранники в магазинах или супермаркетах очень часто подходят к якобы подозрительным клиентам и просят их показать свои личные вещи. Многих интересует вопрос, законны ли такие действия сотрудников торговых точек?

На странице Госпродпотребслужбы в Facebook рассказали украинцам, могут ли охранники досматривать ваши личные вещи.

Имеет ли право охранник проверять ваши личные вещи?

Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с таким требованием – требуйте предъявить документы, которые являются основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет.

В то же время, если у охранников возникают сомнения или подозрения в личности, то они могут следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения (при наличии).

Когда охранник имеет право вызвать полицию?

  • Если на выходе из супермаркета сработала специальная рамка от краж;
  • Камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл;
  • Покупатели заметили вора и сообщили об этом охраннику.

Что делать, если охранник требует осмотреть ваши вещи?

Требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон.

В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Если вы против проведения осмотра, но охранник вам угорожает или не выпускает из магазина – вызывайте полицию.

Напомним, ранее мы писали, что делать, если цена в чеке и на ценнике отличаются.

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