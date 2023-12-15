Украинцам развеяли миф о количестве визитов к семейному врачу

Сколько можно посещать семейного врача

Лимита на количество обращений к семейному врачу не существует. Количество визитов обусловлено состоянием здоровья пациента, необходимостью получить медуслуги вроде прививки, осмотров или консультации, необходимостью получить рецепт на лекарства и т.д.

Другой миф состоит в том, если пациент не посещал семейного врача в течение года, то действие декларации будет прекращено. Эта информация также не соответствует действительности.

Декларация с семейным врачом, работающим в определенном медицинском учреждении, действует бессрочно и не зависит от количества обращений пациента. То есть декларация останется в силе, пока пациент самостоятельно не сменит врача, или если врач увольняется (но об этом должно предупредить пациента медучреждение).

Где можно найти семейного врача

Найти специалиста можно онлайн. На сайте НСЗУ есть дашборд "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи". Там можно увидеть список медицинских учреждений, заключающих декларации с пациентами. А также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как пользоваться дашбордом: