Украинцам раздадут продуктовые наборы на месяц: как подать заявку

Благотворительный фонд в Харькове открыл регистрацию на выдачу гуманитарной помощи людям, которые пострадали от войны или оказались в сложных жизненных ситуациях. Украинцам будут выдавать продуктовые наборы. Для их получения необходимо зарегистрироваться на сайте или по телефону.
О том, кто и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.
Получить благотворительную помощь могут жители 171 избирательного округа Харькова (частично Слободской, частично Индустриальный районы, Немышлянский район), которые подпадают под следующие категории населения:
Помощь оказывает общественная организация штаб народного депутата Украины Виктории Кинзбурской вместе с волонтерами Харькова.
Зарегистрироваться на получение помощи можно двумя способами: онлайн или по телефону.
Для того чтобы подать заявку онлайн, перейдите по этой ссылке. Или зарегистрируйтесь по телефонам: +38 (096) 388 18 23 или +38 (095) 352 43 10.
В анкете нужно указать следующую информацию:
Повторно подать заявку на получение пособия можно будет через месяц. Помощь выдают из помещения приемной возле станции метро "Дворец спорта". Продуктовые наборы не доставляются. Также обратите внимание, если заявка будет заполнена некорректно, система ее аннулирует.
Ранее мы рассказывали о том, что Международная гуманитарная организация открыла регистрацию на выплаты переселенцам.
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