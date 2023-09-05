Украинцам раздадут по 600 долларов: кому посчастливится получить

Кто может получить стипендию

Организация предлагает стипендии украинским журналистам, оказавшимся в затруднительном положении в результате войны в Украине, чтобы они имели возможность продолжать свою профессиональную деятельность и информировать общество о событиях.

Подать заявку на эту стипендию имеют право:

Профессиональные журналисты

Редакторы

Творческие работники медиа других специальностей

Обязательные условия:

Живут и работают в Украине после 24 февраля 2022 года

Зарабатывают на жизнь только или преимущественно работой журналиста

Соблюдают профессиональные стандарты и Кодекс этики украинского журналиста

Оказались в беде из-за войны в Украине или не имеют ресурсов для воплощения профессиональных планов, результатом которых будет общественно важный контент

Дадут согласие на обработку своих персональных данных

Как подать заявку на получение стипендии

Для регистрации в программе необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

В заявке нужно указать свои личные данные, медиа, в котором вы сейчас работаете, область или город проживания, источники дохода.

Также нужно описать, как на вашу жизнь повлияла война и какие из-за нее возникли перед вами проблемы.

Кроме того, необходимо предоставить ссылку на 3-5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля 2022 года.

Важно! Регистрация не гарантирует отбор для участия в Программе. Все заявки будут рассматриваться в хронологическом порядке подачи независимой комиссией экспертов. О результате отбора будет сообщено по электронной почте.

Инструкции по получению средств пришлет World Food Programme через SMS. Средства будут зачислены на банковскую карту или отправлены почтовым переводом.

Общая сумма – 600 долларов США. На этом этапе планируется оказать помощь 200 лицам. Программа осуществляется благодаря поддержке Японии.