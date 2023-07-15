Украинцам предлагают ІТ-курсы за счет государства. Кто может учиться бесплатно
Сфера ІТ в Украине развивается стремительно и безостановочно. Частные компании и специалисты предлагают самые разные курсы и спецпроекты, призванные научить всех желающих тонкостям той или иной профессии. Некоторые из них бесплатны, за другие придется платить.
Так же обучающие интенсивы предлагают и государственные учреждения. К изучению IT привлекают, в частности, студентов и преподавателей украинских заведений высшего образования.
О курсах-стажировке, их целях и формате, читайте дальше в материале Styler.
Всеукраинские образовательные курсы-стажировка
Имея целью просветить студентов и преподавателей украинских вузов, IT-компания Genesis запустила Всеукраинские образовательные курсы-стажировку.
Их преподают в формате смешанного обучения. То есть они включают в себя предзаписанные видеолекции и интерактивы на специальной LMS-платформе в сочетании с занятиями в контакте с преподавателем.
Во время прохождения онлайн-части студенты получают доступ к:
- LMS-платформе с симулятором стажировки в продуктовой IT-компании (LMS - learning management system - система управления обучением)
- предзаписанным видеолекциям с экспертами-практиками
- конспектам, инфографикам и словарям терминов
- видеолекциям в формате диалога с лидерами отрасли
- интерактивным заданиям и тестированиям на платформе
Продуктовое IT для преподавателей вузов
Для повышения уровня знаний не только студентов, но и их наставников, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки и Genesis запускают бесплатные курсы в сфере продуктового IT для преподавателей вузов.
Если преподаватель хочет интегрировать Всеукраинские курсы в образовательные программы своих учебных заведений, то может присоединиться к бесплатному двухнедельному интенсиву.
Он позволит:
- получить знания в сфере продуктового IT
- узнать о структуре курсов
- научиться эффективно преподавать их для студентов
После успешного завершения курсов преподаватель получит сертификат с перечнем приобретенных компетенций и право интегрировать курсы в своем учебном заведении. Он также будет иметь доступ ко всем необходимым материалам: конспектам, инфографикам, презентациям и бизнес-моделям.
Какие курсы и когда проходят
Для интеграции курсов в вузах преподаватели проходят обучение по повышению экспертизы в методологии преподавания курсов и осведомленности в продуктовом IT.
Сроки первых потоков обучения:
- 10-21 июля - курс "Создание и развитие IT-продуктов" (обучение уже стартовало)
- 24 июля - 04 августа - курс "Маркетинг IT-продуктов"
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Раньше мы писали, кто сегодня в Украине зарабатывает более 50 тысяч гривен в месяц.
Читайте также, где найти работу новичкам, не имеющим опыта.