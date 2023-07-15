Украинцам предлагают ІТ-курсы за счет государства. Кто может учиться бесплатно

Так же обучающие интенсивы предлагают и государственные учреждения. К изучению IT привлекают, в частности, студентов и преподавателей украинских заведений высшего образования.

Сфера ІТ в Украине развивается стремительно и безостановочно. Частные компании и специалисты предлагают самые разные курсы и спецпроекты, призванные научить всех желающих тонкостям той или иной профессии. Некоторые из них бесплатны, за другие придется платить.

О курсах-стажировке, их целях и формате, читайте дальше в материале Styler.

Всеукраинские образовательные курсы-стажировка

Имея целью просветить студентов и преподавателей украинских вузов, IT-компания Genesis запустила Всеукраинские образовательные курсы-стажировку.

Их преподают в формате смешанного обучения. То есть они включают в себя предзаписанные видеолекции и интерактивы на специальной LMS-платформе в сочетании с занятиями в контакте с преподавателем.

Во время прохождения онлайн-части студенты получают доступ к:

LMS-платформе с симулятором стажировки в продуктовой IT-компании (LMS - learning management system - система управления обучением)

предзаписанным видеолекциям с экспертами-практиками

конспектам, инфографикам и словарям терминов

видеолекциям в формате диалога с лидерами отрасли

интерактивным заданиям и тестированиям на платформе

Продуктовое IT для преподавателей вузов

Для повышения уровня знаний не только студентов, но и их наставников, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки и Genesis запускают бесплатные курсы в сфере продуктового IT для преподавателей вузов.

Если преподаватель хочет интегрировать Всеукраинские курсы в образовательные программы своих учебных заведений, то может присоединиться к бесплатному двухнедельному интенсиву.

Он позволит:

получить знания в сфере продуктового IT

узнать о структуре курсов

научиться эффективно преподавать их для студентов

После успешного завершения курсов преподаватель получит сертификат с перечнем приобретенных компетенций и право интегрировать курсы в своем учебном заведении. Он также будет иметь доступ ко всем необходимым материалам: конспектам, инфографикам, презентациям и бизнес-моделям.

Какие курсы и когда проходят

Для интеграции курсов в вузах преподаватели проходят обучение по повышению экспертизы в методологии преподавания курсов и осведомленности в продуктовом IT.

Сроки первых потоков обучения:

10-21 июля - курс "Создание и развитие IT-продуктов" (обучение уже стартовало)

24 июля - 04 августа - курс "Маркетинг IT-продуктов"

Зарегистрироваться можно по ссылке.