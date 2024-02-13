Украинцам придет третья платежка за газ: кому именно и за что платить

Что нужно знать

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уточнил, что третий счет за газ будет выписан потребителям в феврале за январь. Эта информация касается только тех лиц, которые провели общее собрание совладельцев многоквартирных домов и определились с выбором поставщика услуг.

Согласно изложенному ранее в "Газсети", владельцы квартир, не подавших заявку на присоединение к Коллективному договору, автоматически заключают Типовой договор.

Теоретически, у украинцев есть возможность выбрать другую компанию для технического обслуживания, однако она должна иметь соответствующее разрешение на проведение таких работ.

По мнению энергетического эксперта Юрия Корольчука, это нововведение касается только тех потребителей, которые провели общее собрание совладельцев многоквартирных домов и уже избрали поставщика услуг.

"У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку. Потому что облгазы включили эти суммы в платежку распределения", - сказал он.

То есть, так называемая третья платежка может прийти к жителям ведомственных домов или общежитий из-за того, что их владелец в свое время не захотел или по каким-либо причинам не смог заключить договор с обслуживающей организацией, обеспечивающей работу по обследованию. Однако это также могут быть новые дома.

Сколько нужно будет платить

Сумму, которую придется заплатить, заранее определить трудно, поскольку она зависит от разных факторов. Например, это может быть обзор сетей или ремонт и замена в разный период времени. Также стоимость обслуживания зависит от состояния сетей и самого объекта - является ли он большим или малым, новым или старым, многоквартирным домом или общежитием.

Относительно конкретной суммы к оплате таких услуг пока утверждены только предельные стоимости работ по обслуживанию. Стоимость таких работ будет определяться исполнителем.

"Периодичность проведения работ по обслуживанию внутренних систем предусмотрено проводить раз в 3 или 5 лет, в зависимости от типа и объема работ, – сообщила эксперт Елена Воронкова.

Что касается плата за обслуживание

Техническое обслуживание систем газоснабжения включает: