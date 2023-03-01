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Украинцам сообщили, когда закончится отопительный сезон

Фото: Когда в Украине закончится отопительный сезона (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Когда закончится отопительный сезон в Украине - вопрос, волнующий многих жителей страны. Так, батареи будут теплыми в квартирах у людей до начала апреля.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Когда финиширует отопительный сезон в Украине

Отопление выключат в начале апреля, если на улице не будет очень холодно.

"Есть надежды, что сможем это сделать в самом начале апреля. Но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", - сообщил Чернышев.

Глава Нафтогаза сообщил людям, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, но завершить его хотелось бы как можно раньше. Также призвал украинцев бережно пользоваться отоплением и по возможности экономить.

Отметим, что год назад отопительный сезон в Украине завершился 28 марта.

Какой будет погода в марте

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, весна в Украине будет очень ранней, а март начнется с потепления.

По его данным, температура будет в пределах 9-11 градусов выше нуля. Осадков будет немного, а солнца значительно прибавится. С ним солидарны и синоптики Укргидрометцентра. Они считают, что весна в этом году в Украине будет аномально теплой.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, какой будет весна в Украине.

Читайте также, когда украинцам переводить часы на летнее время.

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Отопительный сезон