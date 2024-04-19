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Украинцам будут возвращать часть оплаты за коммуналку: как воспользоваться услугой

Как меньше платить за коммуналку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк запустил новую выгодную акцию для украинцев. Ее участники смогут получать 3% кэшбэка за оплату коммунальных. Акция действует с 18 апреля по 18 июля 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка .

Кто может участвовать в акции

Клиенты с ИНН от 18 лет, имеющие гривневую карточку "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальную от ПриватБанка.

Для участия требуется:

  • зарегистрируйтесь в акции любым способом: по предложению, поступившему в Приват24, на e-mail или в Viber, или на странице акции
  • оплатить коммунальные услуги через меню "Платежи" в Приват24 с кредитных средств карты "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальной
  • получить кэшбэк 3% на карту

Участники, которые выполнят все условия акции получат кэшбэк 3% от оплаты, но не более 300 грн в месяц с учетом НДФЛ.

Акция действует с 18 апреля по 18 июля 2024 (скриншот)

Кешбэк будут выплачивать на карту на следующей неделе после оплаты коммунальных услуг.

В Банке отмечают, что для участия в акции регистрация обязательна. Уже больше 6 тысяч украинцев стали ее участниками. Следует также учесть, что кэшбэк облагается налогом, но банк от вашего имени платит налоги.

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