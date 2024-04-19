Украинцам будут возвращать часть оплаты за коммуналку: как воспользоваться услугой

ПриватБанк запустил новую выгодную акцию для украинцев. Ее участники смогут получать 3% кэшбэка за оплату коммунальных. Акция действует с 18 апреля по 18 июля 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка .
Клиенты с ИНН от 18 лет, имеющие гривневую карточку "Универсальная"/"Универсальная Gold" или премиальную от ПриватБанка.
Для участия требуется:
Участники, которые выполнят все условия акции получат кэшбэк 3% от оплаты, но не более 300 грн в месяц с учетом НДФЛ.
Кешбэк будут выплачивать на карту на следующей неделе после оплаты коммунальных услуг.
В Банке отмечают, что для участия в акции регистрация обязательна. Уже больше 6 тысяч украинцев стали ее участниками. Следует также учесть, что кэшбэк облагается налогом, но банк от вашего имени платит налоги.
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