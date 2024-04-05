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Украинцам показали, как тренируют пожарных в полевых условиях: уникальные фото

Лесные пожары опасны не только для людей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцам продемонстрировали, как проходят тактико-специальные учения украинских пожарных и лесничих в полевых условиях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "Міністерство лісу" в Telegram рассказывает, что известно об этих учениях и их целях.

Где проходили учения

Подготовка к пожароопасному периоду продолжается нынче в Днепропетровской области.

Тактико-специальные учения были проведены работниками филии "Новомосковский военный лесхоз" совместно с подразделением ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Была отработана, в частности, эффективность применения техники и средств пожаротушения в полевых условиях.

Такие учения нужны и пожарникам, и лесничим (фото: t.me/ministrles)

Цель учений

В ГП "Ліси України" отмечают, что предотвращение лесных пожаров - одно из важнейших направлений деятельности лесоводов.

"Чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров, в течение всего пожароопасного периода выполняются профилактические работы", - пояснили эксперты.

Лесные пожары - вызов для спасателей (фото: t.me/ministrles)

Уточняется, что совместные учения и тренировки проводятся ежегодно - чтобы повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в лесных массивах.

Кроме этого, они:

  • повышают уровень профессиональной подготовки
  • улучшают взаимодействие подразделений между собой

Слаженная работа - залог успеха (фото: t.me/ministrles)

Что происходило во время учений

Во время учений спасатели и лесоводы:

  • продемонстрировали разные методы борьбы с лесными пожарами
  • отработали слаженность подразделений
  • проверили специализированную технику
  • проверили готовность личного состава ко всем действиям на случай возникновения лесного пожара

Обучение пожарных и лесничих в полевых условиях (фото: t.me/ministrles)

Украинцам напомнили также о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности вблизи лесов, степей и других открытых территорий.

"Помните, что выжигание сухой растительности и ее остатков влечет административную и даже уголовную ответственность согласно действующему законодательству", - подытожили в ГП "Ліси України".

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как готовят четырехлапых пограничников.

Смотрите также интересные кадры - как украинские военные тренируются сбивать вражеские "Шахеды".

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