Украинцам обещают "разобраться" с отходами. Что будет со свалками и к чему готовиться предпринимателям

Украинские власти уже не первый год планируют реорганизовать систему управления отходами и реформировать налоговое законодательство.

При подготовке материала были использованы следующие источники: закон Украины "Об управлении отходами", интернет-портал Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, онлайн-платформа "ЭкоСистема".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как реорганизация изменит ситуацию с отходами в Украине, что нужно сделать предпринимателям, чтобы подготовиться к нововведениям, останутся ли в общинах полигоны с мусором, а также как может измениться экологический налог.

Как бизнесу подготовиться к реорганизации системы управления отходами

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины было создано 27 мая 2020 года. 9 июля текущего года в Украине вступил в силу закон "Об управлении отходами".

По словам директора Департамента цифровой трансформации и электронных публичных услуг Минсреды Евгении Попович, сейчас идет подготовка необходимой нормативно-правовой базы, которая запустит в действие все его механизмы.

Чиновница подчеркнула, что бизнесу уже сейчас следует подготовиться к нововведениям.

"Каждый предприниматель может проанализировать свою деятельность в разрезе требований нового закона, пересмотреть свои технологические регламенты", - уточнила она.

На фоне реорганизации системы управления отходами бизнесменам советуют:

провести классификацию своих отходов по новому Национальному перечню отходов (List of Waste) - Минсреды подготовило специальную таблицу с ориентировочным соотношением кодов классификатора отходов ДК 005-96 и новым Нацперечнем (который должен быть утвержден уже в ближайшее время)

(List of Waste) - Минсреды подготовило специальную таблицу с ориентировочным соотношением кодов классификатора отходов ДК 005-96 и новым Нацперечнем (который должен быть утвержден уже в ближайшее время) определить тип отходов - безопасные или опасные (при необходимости - провести необходимые лабораторные анализы согласно установленной процедуре)

(при необходимости - провести необходимые лабораторные анализы согласно установленной процедуре) понять, какие операции с отходами будет выполнять предприятие по новому законодательству

по новому законодательству подготовить документы для получения разрешений на осуществление таких операций (список таких документов четко прописан в законе)

на осуществление таких операций (список таких документов четко прописан в законе) если отходы опасны - заблаговременно позаботиться о получении специальных лицензий (обрабатывать такие отходы по новым правилам может только предприятие, имеющее лицензию на комплекс операций - в том числе рециклинг или удаление)

(обрабатывать такие отходы по новым правилам может только предприятие, имеющее лицензию на комплекс операций - в том числе рециклинг или удаление) если вы собираете и перевозите опасные отходы в другие страны - необходимо также заранее получить лицензию

В то же время, чиновники, по словам Попович, активно работают над облегчением процедур, которые нужно будет пройти субъектам хозяйствования по новым правилам - для этого внедряют ряд цифровых инструментов.

Отмечается, что на единой онлайн-платформе "ЭкоСистема" для бизнеса будут доступны кабинет предприятия и информационная система управления отходами (через которую будет вестись учет отходов, будут отслеживаться все действия с отходами, генерироваться отчетность).

В информационной системе можно будет:

подать документы и получить лицензии

онлайн оформить разрешение на осуществление операций по обработке отходов

получить вывод на трансграничную перевозку отходов

автоматически сгенерировать право на отходы

В Минсреды отметили, что предприятию останется только проверить сформированный файл и подписать его (такая отчетность по системе будет направляться и в Государственную службу статистики Украины и т.д.).

Останутся ли полигоны с мусором

В рамках реформы системы управления отходами с 1 января 2030 года все полигоны в Украине должны быть приведены в соответствие с европейскими стандартами экологической безопасности или закрыты.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктория Киреева рассказала, что реформа направлена на уменьшение захоронения отходов и увеличение объемов их переработки, как это происходит в Европе.

"Понятно, что на первом этапе мы не сможем полностью отказаться от полигонов, как, например, это уже сделала Швейцария. Полигоны в Украине будут, но только те, которые общины предусматривают в региональных и местных планах управления отходами и при условии, что они будут полностью соответствовать современным стандартам безопасности", - пояснила она.

Кроме того, согласно новым правилам, такие полигоны будут принимать только то, что не поддается рециклингу.

Отмечается, что Минсреды уже разработало требования к плану приведения мест размещения отходов в соответствие с новыми требованиями законодательства - чтобы все операторы успели подготовиться к изменениям.

В настоящее время документ опубликован для общественного обсуждения.

По словам Киреевой, если полигоны не будут соответствовать современным стандартам (а в Украине таких большинство), операторы должны разработать планы мероприятий и привести их в соответствие - в противном случае полигоны будут закрыты.

Кроме того, соответствовать европейским стандартам экологической безопасности должны и условия сжигания отходов. Речь идет о так называемых "мусоросжигательных заводах" (хотя в Украине фактически есть только один такой завод - "Энергия", работающий с 1987 года).

Минсреды обнародовало проект постановления "Об утверждении технических требований к эксплуатации установок по сжиганию отходов и установок по совместному сжиганию отходов".

"В рамках реформы строительство таких, даже современных, заводов - не приоритетное для нашей страны. Мы в первую очередь делаем акцент на создании новых мусорообрабатывающих мощностей. Однако, двигаясь к ЕС, Украина начала большую реформу и обязалась полностью имплементировать европейское законодательство в этой сфере. Значит мы должны качественно урегулировать и вопросы функционирования мусоросжигательных установок", - подчеркнула Киреева.

Что будет с экологическим налогом

Экологический налог - общегосударственный обязательный платеж, который имеет целью защиту окружающей среды и состоит из фактических объемов:

выбросов в атмосферный воздух

сбросов в водные объекты загрязняющих веществ

размещения отходов

радиоактивных отходов (образующихся, временно хранящихся и накапливаемых производителями)

Закон "Об управлении отходами" положил начало соответствующей реформе, поэтому на очереди, по информации чиновников, внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Минсреды уже инициировало внутриправительственные обсуждения концепции реформирования налогового законодательства в сфере управления отходами.

После предварительного согласования проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно экологического налога, взимаемого за захоронение отходов и размещение отходов добывающей промышленности" планируют опубликовать для общественного обсуждения.

Важными целями реформы являются:

сокращение объемов захоронения отходов

переход к разумному потреблению

переход к раздельному сбору отходов

переход к рециклингу

уменьшение негативного влияния отходов на окружающую среду и людей

Один из ключевых инструментов, предлагаемых Минсреды - ставки налогов на захоронение и размещение отходов должны формироваться так, чтобы стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов, и наоборот - поощрять увеличение объемов сортировки и рециклинга.

Чиновники отмечают, что, согласно европейской практике, захоронять и размещать на полигонах стоит только те отходы, с которыми больше ничего нельзя сделать.

Ранее в Украине существовало пять классов отходов по уровню опасности (ставка налога на размещение отходов начислялась в соответствии с одним из них).

Однако изменения в Налоговый кодекс будут базироваться на новой классификации отходов, принятой в рамках закона "Об управлении отходами" согласно европейским стандартам. Речь идет о разделении на два больших класса отходов: опасных и таких, которые не являются опасными.

Соответственно, закон предусматривает установление ставок экологического налога, которые будут зависеть от вида и класса отходов.

Согласно объяснению Минсреды, для всех групп отходов устанавливаются базовые ставки. Далее для отдельных видов отходов устанавливаются корректирующие коэффициенты - повышающие или понижающие.

Повышающий коэффициент предлагается установить, например, для смешанных бытовых отходов (чтобы они не попадали на полигоны прямо с придомовых контейнерных площадок, а проходили предварительную обработку и направлялись на рециклинг).

Понижающий коэффициент устанавливается для тех отходов, которые являются инертными или уже прошли предварительную обработку (бетонирование, остекление, связывание или какой-либо другой вид стабилизации и деактивации) и не представляют опасности для окружающей среды.

В то же время, на захоронение или размещение на полигонах стабилизированных отходов (прошедших компостирование) будет начисляться лишь треть от предполагаемой ставки налога.

В Минсреды признали, что в предложенных изменениях в Налоговый кодекс заложен рост ставок (рост до целевого уровня будет постепенным в течение семи лет после завершения или прекращения военного положения в Украине).

В то же время оно будет происходить постепенно, чтобы у украинцев было достаточно времени адаптироваться к новым условиям и пересмотреть свои подходы к организации производственной деятельности.