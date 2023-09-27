Переработка строймусора поможет Украине получить 50 млрд евро от ЕС, - Шуляк

Огромные объемы строительных отходов, образовавшиеся в результате разрушений от взрывов и обстрелов, отличаются от "классического" строймусора, пригодного для переработки. Их закапывание или сжигание приведет к ухудшению экологической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в Украине уже образовалось более 100 млн тонн мусора в результате полномасштабного вторжения, из них более трети - строительный мусор.

"Украина уже изучает международный опыт в этом вопросе, ведь мусор можно переработать на строительные материалы и использовать в дорожном хозяйстве/гражданском строительстве", - заявила нардеп и добавила, что в большинстве государств уже сейчас доля переработки строительных отходов составляет в среднем около 50% от общего объема производства стройматериалов

Например, в Нидерландах в повторное использование уходит около 90% строительных отходов, в Дании - 81%, в Великобритании - 45%, в Финляндии - 43%.

По словам Шуляк, демонтаж и переработка строительного мусора в мире выгоден бизнесом, а для Украины это еще и насущный вопрос экологической безопасности и дополнительных возможностей для комплексной программы восстановления разрушенной инфраструктуры вследствие полномасштабного вторжения. Поэтому крайне важно разработать не просто порядок использования и утилизации строймусора, но и действенные инструменты стимулирования бизнеса заходить в эту нишу.

"Также нужно учитывать, что переработка строительных отходов и их повторное использование - одна из основ циркулярной экономики и один из принципов зеленого восстановления. Все это - часть "украинского Bauhaus", принципа, заложенного в разработку украинского плана для получения 50 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов от ЕС", - объяснила она

Напомним, в августе 2023 года израильская компания GreenMix, специализирующаяся на переработке строительного мусора, заявила о готовности инвестировать в строительство завода по экологической переработке строительного мусора и демонтировать разрушенные во время боевых действий многоэтажки в пригороде Киева - Бучи.