Это должны знать родители: 5 вещей, которые нельзя делать перед прививкой детей

Часто вакцинация детей превращается в крупный проект с кучей дополнительных обследований и ограничений. В частности, родители могут слишком готовить ребенка к прививке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Никаких дополнительных анализов

Не следует делать дополнительных анализов крови или мочи ребенка. В большинстве случаев их делают только для успокоения родителей перед вакцинацией ребенка.

Анализы нужны только в случае, если у ребенка есть болезни или состояния, требующие дополнительных медицинских обследований перед вакцинацией, таких как восстановление после лечения онкологии.

Во всех остальных случаях это лишь лишние хлопоты и потраченные деньги.

Не давайте ребенку лекарства

Не следует давать вперед ребенку противовоспалительные или противоаллергические средства. Это может навредить, ведь на препараты могут развиться побочные эффекты.

Это может помешать врачу объяснить симптомы в период после вакцинации.

Не откладывайте вакцинацию

Не откладывайте прививку из-за незначительного недомогания. Насморк - не повод для переноса вакцинации на потом.

Нельзя изолировать ребенка

Врачи говорят, что нельзя изолировать ребенка от других людей перед прививкой. Для здорового ребенка без серьезных нарушений иммунитета эти ограничения не нужны, а лишь принесут больше стресса и страха перед прививкой.

Сохраняйте спокойствие

Родителям не нужно нервничать, ведь ребенок чувствует ваше настроение. В частности, из-за тревожности взрослых она сама может начать нервничать и испугаться прививки.

Следует проконсультироваться со своим врачом, ведь только медик может назначить дополнительные анализы или перенести вакцинацию в случае симптомов заболевания.